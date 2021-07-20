Дочь Табакова шокировало заявление Прокловой о домогательствах

Стало известно о реакции наследницы Олега Табакова на провокационные слова Елены Прокловой. Звезду призвали остановиться.

Скандальные выражения Елены Прокловой о том, что в молодости она стала жертвой харассмента со стороны Олега Табакова, вызвали раздражение не только у близких покойного режисссера, но и у многих россиян. Звезду пристыдили за то, что она портит репутацию человека, который уже умер и не может дать ей никакого ответа. На защиту усопшего встала Яна Поплавская, которая сцепилась с Еленой Прокловой в студии шоу "Прямой эфир". В программе Андрея Малахова она заявила об эмоциях 15-летней наследницы режиссера, которую слухи о домогательсвах не обошли стороной.

Яна Поплавская сообщила, что девочка тяжело восприняла обвинения Елены Прокловой в отношении ее отца. Получившая резонанс история сильно сказалась на ее эмоциональном фоне. "Зудина благодарила меня за поддержку. Ее дочь Маша была в шоковом состоянии", — выразилась артистка. Звездная блондинка добавила, что якобы развращенную в юности актрису все ненавидят.

Напомним, первоначально Елена Проклова рассказала о домогательствах влиятельного наставника в программе "Секрет на миллион". Актриса сообщила, что была очарована талантом и харизмой своего совратителя, поэтому молчала. По словам Людмилы Поргиной, за скандальное заявление про Олега Табакова на шоу артистка получила миллион рублей.