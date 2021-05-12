Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах

Людмила Поргина тоже принимала участие в шоу "Секрет на миллион".

Несколько недель назад Елена Проклова шокировала общественность. В шоу "Секрет на миллион" заслуженная артистка РСФСР заявила, что более 50 лет назад ее домогался известный актер. Она отметила, что снималась с этим человеком в одном фильме. Также артистка уточнила: этот мужчина уже умер.

Людмила Поргина не стала поддерживать коллегу. Заслуженная артистка России считает, что Проклова поступилась честью и совестью, рассказав всей стране эту историю. Мол, Елене Игоревне нужно было говорить о домогательствах тогда, когда это случилось, а не спустя десятки лет.

Поргина также отметила, что Проклова сделала признание не просто так. Якобы за это Елене Игоревне заплатили один миллион рублей. Людмила Андреевна, вероятно, не понаслышке знает о размере гонораров в шоу "Секрет на миллион". Выпуск передачи с ее участием телеканал НТВ показал в начале прошлого года.

И если коллеги отвернулись от Елены Прокловой, то поклонники, напротив, поддерживают. Недавно актриса рассказала, что женщины благодарят ее за смелось. Они пишут и звонят знаменитости и делятся похожими шокирующими историями из своей жизни.