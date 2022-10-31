Елена Игоревна Проклова актриса

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. С четырех лет занималась спортивной гимнастикой и уже в 11 получила звание мастера спорта.

Ее дед Виктор Проклов был вторым режиссером картины "Звонят, откройте дверь" (1965) и занимался в том числе подбором актеров. Для фильма потребовалась юная актриса, и друг семьи, тоже кинематографист, посоветовал ему взять внучку, но Проклов категорически отказался. Тогда тот сам привел девочку к режиссеру. Картина стала дебютом Елены в кино.

Затем последовали главные роли в известных советских фильмах "Снежная королева" (1966), "Переходный возраст" (1968), "Гори, гори, моя звезда" (1969).

В 1973 году Проклова окончила Школу-студию МХАТ (курс В.П. Маркова). Во МХАТе актриса служила до 1991 года.

В 2002-м Елена участвовала в реалити-шоу "Последний герой - 3: Остаться в живых". С мая 2006 по август 2010-го с Геннадием Малаховым вела передачу "Малахов+" на Первом канале. С октября 2010 по октябрь 2012 года года была ведущей программы "ЖКХ".