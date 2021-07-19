Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской

Елена Проклова жестко ответила Яне Поплавской, осудившей ее откровения о сексуальной жизни в 15 лет.

Несколько месяцев назад российская актриса Елена Проклова рассказала о домогательствах, которым подверглась в юном возрасте. Звезда обвинила в произошедшем известного актера, но не назвала его имени. Однако поклонники догадались, что это мог быть ее тогдашний коллега по съемочной площадке Олег Табаков.

После этих признаний на Проклову обрушилась волна негатива. Актрису обвиняли во всех смертных грехах и коллеги, и поклонники. После такого откровения отношение к ней у многих изменилось. Среди тех, кто осудил Елену Проклову, была Яна Поплавская. Она посчитала, что коллеге не стоило вываливать на всеобщее обозрение "грязные" подробности. Более того, 54-летняя Поплавская заявила, что Проклова после признания потеряла свое достоинство. Актриса, сыгравшая Красную Шапочку, заявила, что Прокловой надо к психиатру.

67-летняя Проклова молчать не стала и ответила коллеге. Актриса искренне не понимает, за что ее осудили. По мнению актрисы, она рассказала вполне естественные вещи, только в искаженном виде.

"Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин", – ответила Проклова в эфире "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1".