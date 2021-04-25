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Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни

Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни

Еще четыре года назад Елена Проклова напрочь отказывалась обсуждать неприятный инцидент. Однако спустя несколько лет она все же решилась на откровенный разговор и буквально ошарашила публику.
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Выяснилось, что 67-летняя артистка всю свою сознательную жизнь боялась интимной связи. Главной причиной этого стала детская травма. В раннем возрасте Елена Проклова подвергалась домогательству и сексуальному насилию.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Первый подобный эпизод произошел, когда актрисе было 12 лет. Начинающая звезда снималась в кинокартине и была вынуждена остановиться в отеле. После долгих съемок в коридоре гостиницы ее поджидал режиссер и позволял себе распускать руки.

Мужчина не переставал трогать девочку и совершенно не реагировал на ее крики и мольбы о помощи. Однако на этом печальные эпизоды в жизни Елены Прокловой не закончились. Через три года она невольно привлекла внимание одного популярного артиста. Мужчина буквально ее преследовал.

"Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь", – призналась Елена.

Проклова добавила, что до сих пор вспоминает ту девочку, которую "заставляли раздеваться, склоняли к интимной связи". По словам актрисы, мужчина в это время был женат, но настойчиво просил ее руки. Когда девушка достигла совершеннолетия, она приняла ухаживания другого и отгребла за это от ненасытного растлителя.

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Елена Проклова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 11:36 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость705927
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Гость709298
Любила Проклову <цензура>. Теперь отношусь с брезгливостью к ней. Из педачи в пердачу меняются события ее жизни.Что это? Видимо возростная болезнь.Как она муссирует тему личных сексуалных отношений, повторяется много раз. Просто отвратительно.
Неужели совсем денег нет, что пошла на шоу и вытащила свое грязное белье. За большие деньги ходят старухи на посиделки и несут всякую чушь.Стыдно в таком возрасте.
Гость697721
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Старая грязная на язык и душонкой Проклова.Рот-то кто-то заткнет этой твари болтающей всякую грязь.
Гость694143
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Проклова смешит людей.Но,"отгребла от ненасытного растлителя"!!!Вот шедевр.Софья,где вы учились?!
гость -673190
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Кукушечка крякнула!! Уже из попы кусок гроба выглядывет,а она все о сексе,было бы смешно, если- бы не было печально!
Гость709298
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Любила Проклову <цензура>. Теперь отношусь с брезгливостью к ней. Из педачи в пердачу меняются события ее жизни.Что это? Видимо возростная болезнь.Как она муссирует тему личных сексуалных отношений, повторяется много раз. Просто отвратительно.
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