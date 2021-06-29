Озвучена неожиданная позиция Пугачевой в скандальных разборках Киркорова и Крапивиной

Бионерготерапевт Юлиана Миляева рассказала о позиции Аллы Пугачевой в конфликте ее бывшего мужа и экс-продюсера Светланы Лободы.

Ссора между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым разгорелась после Премии "Муз-ТВ", на которую король поп-музыки прибыл в свадебном кортеже вместе со своим протеже – рэпером Давой. Воспитанная в строгости Крапивина не оценила юмора музыкантов и посчитала их поведение мерзостью. Киркоров не стал терпеть оскорбительных намеков и записал скандальное видеообращение продюсеру. Закончилось все тем, что Лобода прекратила сотрудничество с Крапивиной, а та и вовсе ушла из шоу-бизнеса. Сама Алла Пугачева никак не комментировала разгоревшийся скандал, но теперь ее позицию по просьбе журналистов озвучила Юлиана Миляева.

Эксперт уверена в том, что Примадонна негласно поддерживает Лободу и Крапивину, и ее поддержка сыграет большую роль. Произошедший конфликт может перерасти в настоящую войну и затянуться на годы, но Пугачева всегда будет играть роль третейского судьи и не даст своему экс-супругу творить безрассудства. Миляева считает, что Пугачева уже давно оказывает покровительство Лободе и всячески продвигает молодую коллегу.

Также в комментарии "Собеседнику" Миляева заявила, что Крапивина всегда была в хороших отношениях с Киркоровым, а вот Манукяна она и раньше считала паразитом. Король поп-музыки и продюсер еще могут помириться, но предшествовать этому будет ссора Филиппа Бедросовича с Манукяном.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о сложных отношениях Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, который проигнорировал очередное важное событие в жизни бывшей жены.