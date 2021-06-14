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Шоу-бизнес
Лобода нашла замену Крапивиной после громкого скандала

Лобода нашла замену Крапивиной после громкого скандала

Певица Светлана Лобода не стала откладывать поиски нового концертного директора.
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В начале июня продюсер Нателла Крапивина раскритиковала премию МУЗ-ТВ. В частности, она была возмущена выходом народного артиста Филиппа Киркорова и блогера и рэпера Давида Манукяна (DAVA). Она назвала их появление паноптикумом, а также отметила, что таких людей на Кавказе раньше "расчленяли на шашлыки". После ответного видеообращения поп-короля Крапивина перестала сотрудничать со Светланой Лободой.

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Недавно же стало известно, что певица нашла замену Нателле, с которой проработала 11 лет. Новым концертным директором Лободы стал Табриз Шахиди. Ранее он уже помогал Светлане в организации выступлений.

Табриз Шахиди – известный промоутер. Он сотрудничает с Земфирой, Тиной Канделаки, Денисом Мацеувым, Еленой Темниковой и другими известными личностями. Также он ведет телеграм-канал, где рассказывает о происходящем в шоу-бизнесе.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в скандал, который разразился из-за слов Нателлы Крапивиной, влезла Ксения Собчак. Журналистка считает, что продюсер перегнула палку. Впрочем, и Филипп Киркоров отличился дерзостью, заметила телеведущая. Она призвала знаменитостей помириться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Автор: 14 июня 2021, 15:19 Источник: StarHit

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