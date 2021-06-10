После призыва отдать Киркорова "на шашлыки" в скандал экс-продюсера Лободы вмешался адвокат

На днях продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина едко прокомментировала совместный снимок Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна (Давы) с Премии Муз-ТВ в "Инстаграм". Она призвала "расчленить их на шашлыки". После этого на нее обрушилась волна негатива. В результате Крапивина разорвала контракт с Лободой.
После инцидента мир шоу-бизнеса поделился на противников и единомышленников Нателлы. Писатель и телеведущий Сергей Минаев и телеведущая Ксения Собчак поддержали продюсера, а вот адвокату Киркорова такие шуточки не понравились.
Александр Добровинский уверен, что Нателла Крапивина таким образом просто хотела попиариться на имени маститого артиста, пишет "Лайф". Юрист подчеркнул, что на Филиппе Киркорове пытаются заработать всю жизнь.
"Все это лишь подтверждает, что Филипп Киркоров — яркий и, наверное, самый талантливый артист в нашей стране, на котором можно заработать или пропиариться", — заявил Добровинский.
После обрушившейся травли Нателла Крапивина признала, что ее комментарий был некорректным, но он не был направлен на то, чтобы унизить однополые отношения. Также продюсер обратилась лично к Киркорову. Она заявила, что он любит собирать вокруг себя паразитов, готовых на все ради популярности.
Популярные темы форума
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
Натусик возвращается.
российские звезды или западные?