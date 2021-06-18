Киркоров вновь проигнорировал важное событие в жизни Пугачевой

Сегодня все звезды поздравляют юбиляра Максима Галкина. Однако Филипп Киркоров хранит молчание.

Нынешнему супругу Аллы Пугачевой 18 июня исполняется 45 лет. В этот день юморист получает поздравления от коллег и поклонников из разных уголков страны и мира. Многие артисты, как это принято сегодня, публично обратились к имениннику в своих инстаграм-аккаунтах. Среди них: Николай Басков, Игорь Николаев, Валерия и многие другие. Однако Филипп Киркоров все еще молчит и, судя по всему, не собирается записывать публичных поздравлений бывшему сопернику.

В Сети предполагают, что причина такого молчания в конфликте, который возник между Пугачевой и Киркоровым. В какой-то момент бывшие супруги перестали общаться по непонятным причинам. Потом Киркоров даже не пришел на праздник внучки Примадонны. После этого поклонники стали строить догадки о причинах недопонимания. По одной из версий, Пугачева когда-то не поздравила с днем рождения бывшего мужа, и тот затаил обиду. По другой версии, сам Максим Галкин поставил жену перед выбором: он или бывший. Сами звезды не комментировали свои отношения. Однако Филипп не раз намекал на сложный характер Примадонны – об этом писала "Teleprogramma.pro".

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров воссоединились на юбилее Кристины Орбакайте и даже перебросились парой фраз, но дальше дело, видимо, не пошло.