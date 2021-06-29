"Ничего странного": Энистон заговорила о связи с Питтом после его развода с Джоли

Спустя 16 лет после развода Дженнифер Энистон и Брэд Питт поддерживают дружеские отношения.

Звезда сериала "Друзья" в течение пяти лет была законной женой Брэда Питта. Пара по праву считалась одной из самой ярких в Голливуде. Однако в 2005 году этот союз распался – на разводе настояла Дженнифер Энистон после того, как стало известно о романе актера с Анджелиной Джоли.

Для Питта развод стал возможностью связать себя новыми узами. Сама же Энистон через какое-то время тоже вышла замуж – за актера Джастина Теру. Несколько лет назад обе пары распались, и бывшие супруги вновь оказались в одиночестве. Теперь же выяснилось, что они все еще поддерживают близкие отношения – об этом сама Дженнифер рассказала на шоу Говарда Стерна на SiriusXM.

Когда ведущий спросил актрису о том, каково ей сниматься вместе с бывшим мужем, Дженнифер призналась, что особенно весело разыгрывать с ним любовные сцены. Экс-супругам легко и комфортно друг с другом, и после всего, что между ними было, они считают себя друзьями – об этом сообщил портал "E! Online".

"В этом нет ничего странного," – заявила Энистон.

Напомним, что Брэд Питт недавно одержал победу над Анджелиной Джоли в деле об опеке над их шестерыми детьми. Сама же Энистон в свои 52 года до сих пор бездетна. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Дженнифер Энистон в таком положении чувствует себя счастливой и не стремится к другой жизни.