Дженнифер Энистон актриса

Биография Дженнифер Энистон

Дженнифер Джоанна Энистон родилась 11 февраля 1969 года в городке Шерман-Окс, штат Калифорния в семье Джона Энистона, американского актера мыльных опер, и актрисы Нэнси Доу. Энистон начала играть в различных театральных постановках в конце 1980х. Она посещала нью-йоркскую школу искусств LaGuardia, где активно принимала участие в драматических постановках.

После нескольких эпизодических ролей в кино и на телевидении, Энистон достигла успеха в Голливуде с ролью Рэйчел Грин, телесериал "Друзья", который транслировался на канале NBC с 1994 по 2004 год. За свою роль в сериале она была награждена премией "Золотой глобус" и премией "Эмми".

Энистон также продвигалась как актриса кино большого экрана, часто чередуя свои роли между не очень популярными фильмами, такими как "Офисное пространство" и "Хорошая девочка" (2002) и высокобюджетными картинами – "Брюс Всемогущий" при участии Джима Кэрри. Она также снималась в таких фильмах, как: "А вот и Полли" (2004), где она играла вместе с Беном Стиллером, "Цена измены" и "Ходят слухи".

В 2006 году Энистон продолжила пробовать себя в разных жанрах, снявшись в фильме "Друзья с деньгами", который впервые был представлен на Канском фестивале кинематографии, и в романтической мелодраме "Развод по-американски".

Энистон играла одну из главных ролей в фильме "Марли и я" вместе с Оуэн Уилсоном в 2008 году. Фильм установил рекорд и занял первое место по рождественским кассовым сборам, которые составили более 14 млн. долларов только с продажи билетов. Ее следующий фильм "Обещать – не значит жениться" вышел на экраны в феврале 2009 года. Фильм собрал 27,5 млн.долларов и снова в первый уик-энд занял лидирующую позицию. Хотя фильм получил смешанные отзывы, игра Энистон была высоко оценена.

Энистон продолжает работать в привычном для себя жанре романтической комедии или в обычных комедиях. В 2011 году она снимается в фильме "Несносные боссы" вместе с Джейсоном Бейтманом, Колин Фаррелом и Джейсоном Судейкисом, с которым она была в романтических отношениях. Позже она снова работала с Судейкисом в фильме "Мы – Миллеры" (2013).

Личная жизнь Дженнифер Энистон

В прошлом Энистон встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тейтом Донованом. Ее серьезные отношения с актером Брэдом Питтом часто освещались в прессе. Она вышла замуж за Питта 29 июля 2000 года в Малибу. Пара объявила о расставании 7 января 2005 года, 25 марта Энистон подала на развод, и они развелись 2 октября того же года.

С мая 2011 года Энистон встречалась с актером Джастином Теру. Они вместе снимались в комедии "Жажда странствий". 10 августа 2012 года, после 15 месяцев отношений, пара объявила о помолвке в день 41-го дня рождения Теру. В ночь с 5 на 6 августа 2015 они втайне поженились в их собственном доме в Лос-Анджелесе. 16 февраля 2018 года Дженнифер официально объявила о своем разводе с Джастином Теру.

После с расставания с неверным супругом Энистон потребовалась помощь психотерапевта. Артистка посещала доктора, который помог ей правильно расставить приоритеты. По словам ее близких, разрыв пары был неизбежен. Поговаривали, что после того, как бывший муж актрисы Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли, у них с Дженнифер Энистон случился роман. Но это лишь слухи – пару видели вместе. Однако официально они не подтвердились.

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