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Сериалы
"Я – счастливый человек!": Энистон взорвалась из-за бестактных вопросов близких

"Я – счастливый человек!": Энистон взорвалась из-за бестактных вопросов близких

52-летняя Дженнифер Энистон до сих пор не научилась игнорировать глупые вопросы о своей личной жизни.
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Несмотря на уже не совсем молодой возраст, звезда сериала "Друзья" одинока и бездетна. Ранее блондинка дважды была замужем: ее избранниками становились коллегу по цеху – Брэд Питт и Джастин Теру. Однако ни от одного из возлюбленных Дженнифер Энистон не родила ребенка.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

Одиночество актрисы вызывает беспокойство ее родных и поклонников. Люди не стесняются позвонить и прямо спросить, когда Дженнифер выйдет замуж или родит ребенка. Блондинку очень злят такие бестактные вопросы, и она никак не научится их игнорировать. В ответ она подчеркивает: "Я счастливый человек!"

Энистон не стремится пойти под венец, она полностью довольна своей сегодняшней жизнью, в которой у нее есть любимая работа, близкие люди и прекрасные собаки. В целом актриса считает себя очень удачливой. Что касается мужчины, то сердце ее пока свободно.

В интервью изданию "People" актриса призналась, что она иногда ходит на свидания. Женщина не пользуется никакими приложениями для знакомств, а предпочитает традиционные приглашения от мужчин, с которыми ее свела сама судьба. При этом звезда не заинтересована в узаконенном браке, она хотела бы просто встретить "фантастического партнера".

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Дженнифер Энистон дала повод для слухов об очередном романе.

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Фото: Lev Radin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 12:18 Источник: People.com ✓ Надежный источник
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Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

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