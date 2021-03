Брэд Питт актер

Биография Брэда Питта

В 1982 году Брэд поступил в университет Миссури, где занимался журналистикой и рекламой. За две недели до получения диплома Питт оставил университет. Он переехал в Лос-Анджелес, решив стать актером и взять для начала несколько уроков актерского мастерства.

Актерскую карьеру начал в 1987 году с небольших ролей в фильмах "No Way Out", "No Man’s Land", "Less Than Zero". Затем снялся в сериале "Даллас". Первая серьезная роль актера – в фильме "Темная сторона Солнца". После этого Брэду стали предлагать роли в кино одну за другой.

Следующей ступенькой в карьере Питта считается фильм "Интервью с вампиром", в котором также снялось несколько других известнейших актеров: Том Круз, Антонио Бандерас, Кирстен Данст. Не смотря на наличие двух наград MTV Movie Awards к тому времени, съемки давались Питту нелегко.

Затем последовали фильмы: "Легенды осени" (1994), "Семь" (1995). За фильм "12 обезьян" (1995) актер получил "Золотой глобус", впервые был номинирован на "Оскар".

Вышли фильмы "7 лет в Тибете", "Знакомьтесь, Джо Блэк", а после – легендарный "Бойцовский клуб", мнение критиков о котором разделилось. Дальнейшие знаменитые фильмы Брэда Питта – "Большой куш", "Шпионские игры", "11 друзей Оушена".

В 2004 году вышли "12 друзей Оушена" и "Троя". Одним из самых больших хитов 2005 года стал фильм "Мистер и миссис Смит". Во время съемок между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли вспыхнули чувства. До этого Питт был женат на актрисе Дженифер Энистон.

Следующими фильмами с Брэдом Питтом стали "Вавилон" (2006), "13 друзей Оушена" (2007), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008) и другие. Актер дважды был назван самым привлекательным мужчиной мира по версии журнала "People", а также неоднократно лидировал в других рейтингах. На всех фото Бреда Питта видна не только красота актера, а еще мужественность, стойкость и сильный дух.

Также Питт в своей биографии спродюсировал несколько фильмов, среди которых "Троя", "Отступники", "Бегая с ножницами", "Сильное сердце" и другие.

Личная жизнь

В 2000 году Брэд Питт женился на актриса Дженнифер Энистон. Пара прожила вместе пять лет и рассталась весной 2005-го. По слухам, развод случился из-за того, что звезда не хотела детей от мужа, однако позднее она опровергла данную информацию.

Истиной причиной развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон называют Анджелину Джоли. Она стала партнершей актера по фильму "Мистер и миссис Смит". Влюбленные длительное время скрывали свой роман и рассекретили отношения лишь в 2006 году, когда стало известно, что звезда ждет ребенка.

В итоге у пары родились трое биологических детей, а позднее Брэд Питт усыновил всех малышей супруги. Пара долго не оформляла свои отношения законно, но в итоге все же поженилась в 2013 году.

Несмотря на идиллию, спустя три года Анджелина Джоли подала на развод. До сих пор неясно, что стало причиной расставания. Поговаривают, что Брэд Питт поднял руку на кого-то из детей, что стало неприемлемым для его супруги. Официально пару развели в 2019 году, однако судебные разбирательства за опеку над детьми длятся до сих пор.