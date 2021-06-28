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Шоу-бизнес
Воля сделал откровенное признание о занятиях в постели с Утяшевой

Воля сделал откровенное признание о занятиях в постели с Утяшевой

Павел Воля часто с трепетом говорит о семье и супруге в частности. В этот раз он поразил своей романтичностью и искренностью.
прочитано 307 раз

Сегодня знаменитая гимнастка отмечает день рождения. Одним из первых ее поздравил муж Павел Воля. В своих социальных сетях юморист опубликовал нежное фото и написал чувственный текст.

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 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Воля признался Утяшевой в любви и посвятил ей множество хвалебных слов. Шоу-мен отметил, что, несмотря на почти десять лет брака, чувства между ними не угасают. Каждый день Ляйсан предстает перед супругом в новом амплуа, от чего тот не перестает удивляться. Также Павел Воля поблагодарил верную жену за каждый проведенный вместе мир и пожелал ей оставаться такой же счастливой. Для этого, по словам резидента "Comedy club", он сделает все.

"Спасибо тебе за каждую секундочку, за каждое мгновение, когда мы смеемся, куда-то едем, что-то придумываем или просто валяемся в кровати. Твой звонкий смех – самая лучшая музыка. Твой взгляд – самая лучшая картина. Ты – лучшее, что случилось со мной", – искренне написал Павел.

Также артист подчеркнул, что сильно любит супругу и хочет сказать ей еще многое, но уже лично. Подытожил монолог он следующими словами:

"П.С. и давай всегда обниматься, как на этой фотографии. Это самое лучшее".

Напомним, что недавно между Павлом Волей, Гариком Мартиросяном и Ларисой Долиной произошел конфликт. Юмористы в свойственной манере начали шутить по поводу заработка в социальных сетях. Однако Лариса Александровна отстояла свои границы и жестко ответила им.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
28 июня 2021, 16:32 Источник: Инстаграм Павла Воли ✓ Надежный источник
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Ответить:

Пензюку неимоверно повезло с женой
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Воля Решимость и Откровение
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