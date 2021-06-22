"Полтора миллиона!": обнародованы расходы щедрой Утяшевой на Волю

Союз гимнастки и комика считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Их браку уже восемь лет, но признания в любви и сейчас звучат практически в каждой программе.

Поклонники Ляйсан Утяшевой и Павла Воли постоянно интересуются, как же возлюбленным удалось сохранить такие трепетные чувства друг к другу. Они оба дают достаточно большое количество интервью и везде говорят о том, как им повезло друг с другом. Недавно спортсменка создала собственное шоу на "Ютубе", где готовит вместе со звездами, а также общается на откровенные темы.

Последней гостьей программы стала Марина Кравец. Ведущая поинтересовалась у нее, балует ли она своего супруга подарками. Юмористка рассказала, что однажды ее окончательно утомил гардероб избранника, а потому она обратилась к стилисту. Широкий жест муж оценил, они провели время вместе, выбирая новые костюмы.

Оказалось, что вопрос был совсем не случайным. Сама Ляйсан Утяшева является крайне щедрой женой и готова тратить на возлюбленного внушительные суммы. Спортсменка вспомнила, что однажды подарок Павлу Воле обошелся ей примерно в полтора миллиона рублей. Однако она добавила, что деньги она копила около пяти лет специально для того, чтобы порадовать мужа.

Марина Кравец была слегка удивлена суммой и рассказала, что так много денег на супруга не тратила никогда. По ее мнению, самое главное – внимание, а вовсе не сам презент. Она отметила, что коллеги по популярному шоу также не одаривают ее дорогими вещами, хотя многим и сложно поверить в такое положение вещей.

