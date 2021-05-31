"Долго этого ждала": Утяшева и Муцениеце горячо порезвились на кухне

Ляйсан Утяшева и Агата Муцениеце поделились секретами из личной жизни во время приготовления обеда.

Ляйсан Утяшева долго ждала запуска своего нового проекта – ютуб-шоу "Дерзкая готовка", и, наконец, дождалась. В своем инстаграм-аккаунте гимнастка с радостью сообщила о выходе премьеры. Первой гостьей шоу стала известная актриса Агата Муцениеце.

Спортсменка сразу предупредила зрителей, что она не претендует на звание журналиста и не берет интервью, хоть и надеется даже на что-то большее. Также новое шоу нельзя назвать кулинарным, ведь Утяшева – не шеф повар. Тем не менее, уже в первом выпуске ведущая и гостья поболтали на важные для обеих темы. Знаменитые женщины обсудили личную жизнь, воспитание детей, поговорили и о кулинарии. Во время душевных разговоров на кухне Агата Муцениеце и Ляйсан Утяшева приготовили тушеную капусту с тыквой, а также жареную картошку.

Подписчики Утяшевой поздравили знаменитость с релизом ее нового проекта, но заметили, что обе женщины не умеют готовить. Также некоторые фолловеры написали, что Агаты Муцениеце стало в последнее время слишком много. Артистка не только сама ведет собственное ютуб-шоу, но и часто становится гостьей других проектов.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце корит себя за то, что сделала своим детям больно.