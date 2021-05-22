Лариса Долина приструнила Павла Волю и Гарика Мартиросяна

В эфире программы ведущие отметили, что спустя много лет певица наконец завела аккаунт в социальных сетях. Павел Воля усомнился в намерениях артистки и предположил, что Лариса Долина хочет привлечь дополнительный доход за счет Инстаграма.
Юморист достаточно жестко начал шутить на эту тему, Волну подхватил и Гарик Мартиросян. Ведущие в шуточной манере предлагали Долиной начать зарабатывать на спортивных ставках. Также они смеялись, что скоро Долина станет тем самым пользователем, который "зарабатывает 50 тысяч рублей в неделю, не выходя из дома". Зал поддержал юмористов овациями.
Однако самой Ларисе Долиной подобное поведение не понравилось. Артистка заметила, что совсем не понимает, о чем говорят ведущие. А затем немедленно осадила юмористов:
"Я зарабатываю деньги своим голосом, дорогой. И только".
После Павел Воля заявил, что просто предлагает артистке бизнес-идею. Конфликт был более-менее улажен.
Напомним, что в апреле этого года Лариса Долина стала инициатором скандала с блогером Валей Карнавал. Тогда народная артистка упрекнула молодое поколение в непрофессиональном подходе к работе и нежелании трудиться. Также Долина отметила, что Карнавал совсем не умеет петь и лезет не в свою профессию.
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