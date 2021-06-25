"Папа подарил": сын Рудковской похвастался дорогим подарком

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко сдержал данное слово и был вознагражден по заслугам.

8-летний Саша Плющенко успешно завершил спортивный сезон и одержал в нем много побед. В честь этого события его знаменитые родители решили побаловать сына дорогим презентом. Мальчику подарили электрический мотоцикл для детей, хотя выглядит он почти как настоящий. Фотографией своего долгожданного "кроссового мотика" наследник Яны Рудковской поделился в своем инстаграм-аккаунте.

Счастливый ребенок написал:

"Папа подарил за соревновательный сезон. Я слово дал, что не проиграю ни одного старта – я слово сдержал".



Примерная стоимость такого детского транспорта может начинаться от ста тысяч рублей. Однако фигурист, вероятно, не жалеет никаких денег ради правильной мотивации сына. Пока Саша идет целенаправленно по стопам своего прославленного отца и даже надеется повторить его громкий успех в мировом фигурном катании.

Подписчики младшего Плющенко стали активно комментировать его новую игрушку. Многие посчитали, что мальчик еще мал для такого опасного транспорта. Другие же воспользовались случаем, чтобы лишний раз похвалить Сашу за его спортивные достижения и умение держать слово.

Родители Саши, очевидно, никогда не скупятся на дорогие презенты. Ранее "Дни.ру" рассказывали, какой шикарный подарок Яна Рудковская сделала Ольге Бузовой лишь для того, чтобы поддержать певицу.