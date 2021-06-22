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Шоу-бизнес
"Какой вкус, какое сердце!": Бузова похвасталась дорогим подарком от Рудковской

"Какой вкус, какое сердце!": Бузова похвасталась дорогим подарком от Рудковской

Ольга Бузова продемонстрировала своим поклонникам неожиданную щедрость Яны Рудковской.
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Экс-ведущая "Дома-2" только накануне вернулась из путешествия. По прилету звезду ждал особенный подарок от Яны Рудковской, которым Ольга Бузова поспешила похвастаться перед подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Бурно восхищаясь вкусом и щедростью продюсера, певица продемонстрировала публике большой букет цветов и два брендовых пакета, в которых оказались модная сумка и большая косметичка из последней коллекции Louis Vuitton. Бузова пришла в восторг от подарков Рудковской и заявила, что с сумочкой она пойдет уже завтра, а с косметичкой она и вовсе готова ходить постоянно.

Судя по ценам на официальном сайте бренда, презент обошелся блондинке более, чем в 250 тысяч рублей. Бузова же подчеркнула, что инстадива выкупила эти сумки у победителя своего гива, так как тот человек захотел получить деньги. Сумки же в качестве презента достались исполнительнице, недавно попавшей в очередной скандал. В сопроводительной записке Яна поблагодарила Ольгу за дружбу.

Напомним, что неделю назад Ольга Бузова разрыдалась в студии "Матч-ТВ" после вопросов Дмитрия Губерниева, которые она приняла за насмешки. Этот случай получил большой резонанс, к обсуждению ситуации подключились многие селебрити. Вероятно, Яна Рудковская тоже захотела поддержать Ольгу Бузову, которой пришлось нелегко.

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Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 11:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость780861
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Теперь хитро пишут,что бузова вернулась из путешествия ,конечно ,по глазам бьет ,что несколько раз в месяц бузова отдыхает ,а где её трудолюбие, с утра до ночи ,как же без неё обходились ? Смешно, так обманывать ,что это существо так плотно где то задействована ,что то не видно ,не слышно ,но если, что то пытается делать ,так лучше пусть отдыхает ,ничего выдающегося не прослеживается
Гостья
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У Рудковской какой то бзик на счет сумок ,она дарила Киркорову сумку за 1 миллион, теперь Бузовой , выкупила оптом ,конечно,зачем ей такое количество сумок Только не понятно зачем, если это подарок ,писать стоимость ,у этих придурков ,все не так ,как у людей Неужели Киркоров не понимает в вещах,конечно ,знает фирмы ,сможет отличить дешевку от фирменного,
Что же бузова не потянулась с щедрому сердцу ,доброй Рудковской,что не пошла на проект ,а громко КАК всегда хвалилась ,что будет участвовать в новом шоу на льду КАК всегда, все не получается у идиотки ,слаба во всем Как с шоу на ТНТ
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