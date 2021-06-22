"Какой вкус, какое сердце!": Бузова похвасталась дорогим подарком от Рудковской

Ольга Бузова продемонстрировала своим поклонникам неожиданную щедрость Яны Рудковской.

Экс-ведущая "Дома-2" только накануне вернулась из путешествия. По прилету звезду ждал особенный подарок от Яны Рудковской, которым Ольга Бузова поспешила похвастаться перед подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.

Бурно восхищаясь вкусом и щедростью продюсера, певица продемонстрировала публике большой букет цветов и два брендовых пакета, в которых оказались модная сумка и большая косметичка из последней коллекции Louis Vuitton. Бузова пришла в восторг от подарков Рудковской и заявила, что с сумочкой она пойдет уже завтра, а с косметичкой она и вовсе готова ходить постоянно.

Судя по ценам на официальном сайте бренда, презент обошелся блондинке более, чем в 250 тысяч рублей. Бузова же подчеркнула, что инстадива выкупила эти сумки у победителя своего гива, так как тот человек захотел получить деньги. Сумки же в качестве презента достались исполнительнице, недавно попавшей в очередной скандал. В сопроводительной записке Яна поблагодарила Ольгу за дружбу.

Напомним, что неделю назад Ольга Бузова разрыдалась в студии "Матч-ТВ" после вопросов Дмитрия Губерниева, которые она приняла за насмешки. Этот случай получил большой резонанс, к обсуждению ситуации подключились многие селебрити. Вероятно, Яна Рудковская тоже захотела поддержать Ольгу Бузову, которой пришлось нелегко.