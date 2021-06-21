Рудковская отдала восьмимесячного сына в добрые руки

Музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко покрестили своего младшего сына Арсения. О важном семейном событии они рассказали в "Инстаграм".
Крестины проходили в уютном подмосковном храме недалеко от их загородного особняка. Подробностей таинства многодетная мать Яна Рудковская не раскрыла, но новостью о событии поделилась с поклонниками. Она опубликовала фото, на котором стоит с малышом на фоне храма.
Продюсер рассказала, что крестными родителями восьмимесячного Ивана стали Наталья Якимчик и Антон Сихарулидзе. Рудковская уверена, что они с мужем сделали правильный выбор в пользу крестных.
На опубликованном в блоге фото пара крестных стоит рядом и бережно держит на руках маленького Арсения. Очевидно, что Яна спокойно передала сына в добрые руки теперь уже практически родных людей.
Стоит отметить, что крестные ответственно подошли к мероприятию. Оба были нарядно и скромно одеты. На Наталье было длинное белое платье, прикрывающее плечи и колени, и платок.
Крестины Арсения не закончились одним таинством в храме. После этого Яна Рудковская и Евгений Плющенко пригласили всех на пышный банкет.
Напомним, не так давно Яна Рудковская намекнула, что скоро в их семье может случиться очередное прибавление. Пара мечтает о девочке.
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