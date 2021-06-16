Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым

Нашумевшее появление певицы в эфире телеканала "Матч ТВ" не оставило равнодушных как среди поклонников артистки, так и среди ее коллег. Два дня назад экс-ведущая "Дома-2" пришла на телевидение поддержать российских футболистов перед важным матчем, а в результате разрыдалась в эфире из-за насмешек комментатора Дмитрия Губерниева. Ольга Бузова обвинила журналиста в постоянных придирках и залилась слезами на глазах изумленных зрителей.
После этого Максим Виторган решил поддержать обиженную знаменитость. Актер публично обратился к спортивному журналисту и призвал его не самоутверждаться за счет слабой женщины, а простыми словами – "не удлинять свой писюн за счет Бузовой". О заявлении экс-супруга Ксении Собчак сообщила "Экспресс газета".
Ранее конфликт певицы и журналиста прокомментировала Тина Канделаки, которая заявила, что она не признает сочувствия, построенного на травле другого человека, и даже выразила готовность бороться за то, чтобы спорт стал общедоступной темой.
Не остался в стороне и юморист Гарик Харламов. Комик смонтировал шутливое видео "на злобу дня" с певицей и главным футбольным тренером Станиславом Черчесовым, которое вызвало новую волну обсуждения компетентности Ольги Бузовой.
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