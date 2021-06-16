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Шоу-бизнес
Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым

Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым

Максим Виторган публично вступился за Ольгу Бузову, которую довели до слез на телевидении.
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Нашумевшее появление певицы в эфире телеканала "Матч ТВ" не оставило равнодушных как среди поклонников артистки, так и среди ее коллег. Два дня назад экс-ведущая "Дома-2" пришла на телевидение поддержать российских футболистов перед важным матчем, а в результате разрыдалась в эфире из-за насмешек комментатора Дмитрия Губерниева. Ольга Бузова обвинила журналиста в постоянных придирках и залилась слезами на глазах изумленных зрителей.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

После этого Максим Виторган решил поддержать обиженную знаменитость. Актер публично обратился к спортивному журналисту и призвал его не самоутверждаться за счет слабой женщины, а простыми словами – "не удлинять свой писюн за счет Бузовой". О заявлении экс-супруга Ксении Собчак сообщила "Экспресс газета".

Ранее конфликт певицы и журналиста прокомментировала Тина Канделаки, которая заявила, что она не признает сочувствия, построенного на травле другого человека, и даже выразила готовность бороться за то, чтобы спорт стал общедоступной темой.

Не остался в стороне и юморист Гарик Харламов. Комик смонтировал шутливое видео "на злобу дня" с певицей и главным футбольным тренером Станиславом Черчесовым, которое вызвало новую волну обсуждения компетентности Ольги Бузовой.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 21:36 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

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