"На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой

Накануне экс-ведущая "Дома-2" привлекла внимание всей страны очередным скандалом. Певицу пригласили в прямой эфир телеканала "Матч ТВ" для поддержки нашей футбольной сборной. Однако участие поющей ведущей в программе закончилось слезами, так как Ольге Бузовой показалось, что над целенаправленно издевается журналист Дмитрий Губерниев.
После того, как шоу получило большой общественный резонанс, высказаться "на злобу дня" решил и юморист Гарик Харламов. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал смонтированное видео с словами Бузовой и ответом Станислава Черчесова. В ролике певица вопрошает, почему сборная "зассала перед бельгийцами" и призывает ничего не бояться и "нагнетать". В ответ главный тренер благодарит и сообщает, что ждет певицу на следующем матче 16 июня.
Подписчики Харламова бурно отреагировали на такой забавный монтаж и пустились в обсуждения скандального участия Бузовой в спортивном шоу. Фанаты написали:
"После МХАТа надо срочно Бузову в Сборную брать. Она сможет. Я верю." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Че вы перед бельгийцами-то зассали" Какой футбол, такие и эксперты", "Вот зачем таких "спецов" звать на центральное ТВ? Она уже в каждой бутылке затычка", "Жду уже Бузову в Камеди, и Губерниева пригласите".
Ранее "Дни.ру" писали о том, как конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева прокомментировала Тина Канделаки.
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