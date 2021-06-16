Оскорбившего Бузову Губерниева осрамили на всю страну

Артистка пришла в студию спортивного канала, чтобы обсудить предстоящий матч сборной России. Дмитрий Губерниев решил подшутить над новоиспеченной актрисой МХАТа, однако шутка зашла слишком далеко, и Ольга Бузова сорвалась на истерику после вопроса про алкоголь.
Острую тему не обошел и Иван Ургант. Закончив обсуждать основные новости минувших выходных, ведущий как будто нарочно тянул, прежде чем коснуться скандала Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Шоумен шутил про "успехи" сборной России на "Евро-2020", упоминал "Матч-ТВ", всеми силами ходя вокруг да около основной темы.
Медленно подводя зрителей к обсуждению ситуации, Иван Ургант отметил, что после матча с с Бельгией наши игроки заявили, что противники их ничем не удивили. "Да и что там удивляться? Хотите удивиться, лучше сходите во МХАТ на спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой", – парировал артист.
Иван Ургант напомнил, что выпускница "Дома-2" расплакалась в прямом эфире "Матч-ТВ" после вопроса про коньяк. "Задавая яркие, интересные вопросы в своих интервью Дмитрий Губерниев забывает задать главный вопрос своему стилисту", – уколол коллегу телеведущий, намекая на его нелепый желтый пиджак.
Напомним, на сторону Ольги Бузовой встали многие представители шоу-бизнеса. За артистку заступились Яна Рудковская, Дима Билан и даже бывший возлюбленный Давид Манукян. А вот Ксения Собчак, наоборот, похвалила Дмитрия Губерниева, отметив, что тот "вывел неуча на чистую воду".
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