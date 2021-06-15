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Шоу-бизнес
"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости

"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости

Что ни день, то новый скандал с участием Ольги Бузовой!

Продолжение: Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?
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Только улеглись страсти вокруг спектакля во МХАТе, как масла в огонь подлили со стороны футбольных болельщиков. Накануне артистку пригласили на шоу, посвященное "Евро-2020". В студии канала "Матч ТВ" журналист Дмитрий Губерниев решил подшутить над Ольгой Бузовой, но что-то пошло не так.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ведущий отметил, что теперь выпускница "Дома-2" стала звездой МХАТа и ее можно сравнить с корифеями – Аллой Тарасовой и Ангелиной Степановой. Телеведущая перебила коллегу и предложила перейти на футбольную тему. Дмитрий Губерниев и во втором вопросе решил провести параллели с театром, уточнив, какая "школа" артистке ближе: современная, Черчесова, или советская, Эфроса?

Вероятно, запутавшись в фамилиях выдающихся деятелей культуры, Ольга Бузова перешла в наступление, отметив, что понимает желание журналиста "блеснуть" именами за десять секунд эфира. "Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол", – начала говорить артистка. Но Губерниев ее перебил, подчеркнув, что задал прямой вопрос про тренерские школы.

Тут уже Ольга Бузова не выдержала. "Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать", – заявила артистка. Звезда МХАТа уточнила, как журналист работает на телевидение, если даже не дает договорить гостям.

В какой-то момент Дмитрий Губерниев попытался успокоить занервничавшую гостью и попросил ответить ее всего на один вопрос: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". После этой фразы актриса разрыдалась в прямом эфире и начала оправдываться: мол, ей вообще нельзя алкоголь, ведь она только что пережила операцию.

"Спасибо, Ольга! Нет, не перестали", – подытожил Дмитрий Губерниев.

В итоге бьющаяся в истерике Бузова заявила, что журналист для нее не мужчина, а дно. Звезда отметила, что не потерпит оскорблений и хамства, тем более в лицо.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 08:37 Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Гость777918
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Бузова то рыдает, то в больнице лечится-пора ей завязывать с шоу-бизнесом
Гость767284
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Гостья
Футбольные болельщики на матче много раз хором...
<цензура>
Бузова старается не пропускать ни одной игры своего любимого, постоянно поддерживая его. Несмотря на то, что ничего плохого в ее преданности нет, поклонники Локомотива не очень то любят Бузову, а фанаты других клубов и вовсе ненавидят. Видео с произошедшим на матче Локомотив-Спартак взорвало интернет - там болельщики хором скандировали речевку "Оля Бузова - проститутка"
Сейчас КАК ВСЕГДА разыграла сцену обиды,но скорее наступили ей на больной мозоль,потому что, правда бузова увлекается алкоголем и наркотика
Очень жаль ее, сейчас все эксплуатируют ее образ, но закончит она , вероятнее всего, свою жизнь в одиночестве и в психушке. Ведь долго так продолжаться не может. Или сопьется.
Гостья
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Ну все, теперь действительно будут издеваться над Губерниевым ,что мало его извинения? что надо сделать,чтобы мерзкие людишки ,перестали преследовать его ,ну ненавидит он её , так эту гадину многие ненавидят ,похуже сказали ей
А Бузова до конца вылечилась от венерических болезней,что подцепила в притоне обслуживая по несколько клиентов в день ,не бегают по ней <цензура>, от которых она чесала себе причинное место,все есть фото ,статьи ,наговора нет про эту шалаву
Гостья
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Футбольные болельщики на матче много раз хором...
<цензура>
Бузова старается не пропускать ни одной игры своего любимого, постоянно поддерживая его. Несмотря на то, что ничего плохого в ее преданности нет, поклонники Локомотива не очень то любят Бузову, а фанаты других клубов и вовсе ненавидят. Видео с произошедшим на матче Локомотив-Спартак взорвало интернет - там болельщики хором скандировали речевку "Оля Бузова - проститутка"
Сейчас КАК ВСЕГДА разыграла сцену обиды,но скорее наступили ей на больной мозоль,потому что, правда бузова увлекается алкоголем и наркотика
Гость алекс
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Эта ... интервью-то даёт уже толи бухая, толи нанюханая! А как она держится, как говорит, с каким пафосом, как барыня холопам "я я я , мне мне ...", минимум министр спорта, тренер сборной, крупнейший специалист по футболу, как Президент страны!!! И МХАТ, <цензура>, не забыла приплести! Даа, какая же у ней заоблачная самооценка - это пиец, тут уже и психиатры бессильны! Ну просто БОГИНЯ, а не <цензура> продажная из борделя-2! У меня даже мелькнула мысль, что, если бы Оля была Президентом РФ, то мы жили бы лучше всех в мире! Чур меня, чур!.. И этой курице уже 35, говорит такую чушь да на таких понтах..
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