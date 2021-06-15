"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости

Что ни день, то новый скандал с участием Ольги Бузовой!

Продолжение: Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?

Только улеглись страсти вокруг спектакля во МХАТе, как масла в огонь подлили со стороны футбольных болельщиков. Накануне артистку пригласили на шоу, посвященное "Евро-2020". В студии канала "Матч ТВ" журналист Дмитрий Губерниев решил подшутить над Ольгой Бузовой, но что-то пошло не так.

Ведущий отметил, что теперь выпускница "Дома-2" стала звездой МХАТа и ее можно сравнить с корифеями – Аллой Тарасовой и Ангелиной Степановой. Телеведущая перебила коллегу и предложила перейти на футбольную тему. Дмитрий Губерниев и во втором вопросе решил провести параллели с театром, уточнив, какая "школа" артистке ближе: современная, Черчесова, или советская, Эфроса?

Вероятно, запутавшись в фамилиях выдающихся деятелей культуры, Ольга Бузова перешла в наступление, отметив, что понимает желание журналиста "блеснуть" именами за десять секунд эфира. "Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол", – начала говорить артистка. Но Губерниев ее перебил, подчеркнув, что задал прямой вопрос про тренерские школы.

Тут уже Ольга Бузова не выдержала. "Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать", – заявила артистка. Звезда МХАТа уточнила, как журналист работает на телевидение, если даже не дает договорить гостям.

В какой-то момент Дмитрий Губерниев попытался успокоить занервничавшую гостью и попросил ответить ее всего на один вопрос: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". После этой фразы актриса разрыдалась в прямом эфире и начала оправдываться: мол, ей вообще нельзя алкоголь, ведь она только что пережила операцию.

"Спасибо, Ольга! Нет, не перестали", – подытожил Дмитрий Губерниев.

В итоге бьющаяся в истерике Бузова заявила, что журналист для нее не мужчина, а дно. Звезда отметила, что не потерпит оскорблений и хамства, тем более в лицо.