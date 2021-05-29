Узнавшая о внебрачном сыне Абдулова Проклова сделала сенсационное заявление

Актриса Елена Проклова не перестает шокировать публику.

После того, как Елена Проклова рассказала, как в 15 лет ее домогался известный актер, она стала чаще появляться на телевидении. Например, недавно артистка приняла участие в съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", очередной выпуск которого был посвящен актеру Александру Абдулову.

В студии появился 47-летний музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шипотько. Он заявил, что является внебрачным сыном Абдулова. О том, что он рожден от народного артиста, мужчина узнал незадолго до смерти матери.

Выслушав историю Шипотько, Проклова решила рассказать, о чем однажды ей поведал знаменитый артист. "Саша говорил о том, что у него не может быть детей", – заявила Елена. Андрей Малахов скептически отнесся к этой информации. Он напомнил, что в 2007 году у актера родилась дочь Евгения.

Ранее "Дни.ру" подробнее писали о предполагаемом сыне Александра Абдулова. Сергей Шипотько раскрыл Андрею Малахову подробности романа своей матери с актером. Родительница рассказала музыканту, что в то время актер не собирался обременять себя семьей.

Напомним, Александр Абдулов скончался в январе 2008 года. За несколько месяцев до смерти актеру диагностировали четвертую стадию рака легкого. По мнению врачей, злокачественное новообразование у артиста возникло из-за многолетнего курения.