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Шоу-бизнес
Узнавшая о внебрачном сыне Абдулова Проклова сделала сенсационное заявление

Узнавшая о внебрачном сыне Абдулова Проклова сделала сенсационное заявление

Актриса Елена Проклова не перестает шокировать публику.
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После того, как Елена Проклова рассказала, как в 15 лет ее домогался известный актер, она стала чаще появляться на телевидении. Например, недавно артистка приняла участие в съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", очередной выпуск которого был посвящен актеру Александру Абдулову.

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Елена Игоревна Проклова актриса

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В студии появился 47-летний музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шипотько. Он заявил, что является внебрачным сыном Абдулова. О том, что он рожден от народного артиста, мужчина узнал незадолго до смерти матери.

Выслушав историю Шипотько, Проклова решила рассказать, о чем однажды ей поведал знаменитый артист. "Саша говорил о том, что у него не может быть детей", – заявила Елена. Андрей Малахов скептически отнесся к этой информации. Он напомнил, что в 2007 году у актера родилась дочь Евгения.

Ранее "Дни.ру" подробнее писали о предполагаемом сыне Александра Абдулова. Сергей Шипотько раскрыл Андрею Малахову подробности романа своей матери с актером. Родительница рассказала музыканту, что в то время актер не собирался обременять себя семьей.

Напомним, Александр Абдулов скончался в январе 2008 года. За несколько месяцев до смерти актеру диагностировали четвертую стадию рака легкого. По мнению врачей, злокачественное новообразование у артиста возникло из-за многолетнего курения.

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Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 15:01 Источник: YouTube-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гостo
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На другого артиста похож он, сидит который
'
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И все то она знает, и все умеет , и всех перепробовала. Нет ни капли совести и женской чести, если это так можно назвать.
1

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