"Подарил много счастливых дней": замешанная в секс-скандале Проклова раскатала обидчика Янковского

Недавно Елена Проклова рассказала о романе с Олегом Янковским. Родственники покойного артиста были возмущены заявлением.

Сама Елена Игоревна не скрывала, что артист был женат, но семью так и не оставил, за что она крайне уважает его. По ее словам, их связывало большое и взаимное чувство, но дальше пара не решилась пойти. Подобная откровенность крайне взбесила племянника легенды, Игоря Янковского.

Артист заявил, что вдова звезды, Людмила Зорина, прекрасно знала обо всех похождениях супруга, но закрывала на них глаза. Их семья, по мнению родственника, была невероятно дружно и крепкой. Янковский назвал слова Елены Прокловой "грязными" и подчеркнул, что ему жаль ее.

Артистка, видимо, уже не удивляется ничему, а потому отреагировала на критику совершенно спокойно. Она заявила, что каждый имеет полное право на свою позицию, а потому никак повлиять на это она не может. Однако Елене Игоревне непонятно, по какой причине она должна прятаться и скрывать свои чувства. "Олег подарил много счастливых дней", – сказала актриса.

Елена Проклова отметила, что близкие Олега Янковского имеют право защищать лишь свою честь, а вмешиваться в ее жизнь им не стоит. Она подчеркнула, что не держит зла на раскритиковавшего ее коллегу.

