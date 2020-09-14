67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

Амурская область – родина многих известных актеров и режиссеров. Марина Ладынина, Леонид Гайдай, Валерий Приемыхов – все они родом отсюда. Поэтому проведение в столице Приамурья Благовещенске открытого фестиваля театра и кино "Амурская осень" кажется логичным. Уже в 18-й раз он представляет здесь лучшие фильмы и спектакли, привозит первовеликих звезд экрана и сцены.

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