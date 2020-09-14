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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Амурская область – родина многих известных актеров и режиссеров. Марина Ладынина, Леонид Гайдай, Валерий Приемыхов – все они родом отсюда. Поэтому проведение в столице Приамурья Благовещенске открытого фестиваля театра и кино "Амурская осень" кажется логичным. Уже в 18-й раз он представляет здесь лучшие фильмы и спектакли, привозит первовеликих звезд экрана и сцены.
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Актриса Елена Проклова на "Амурской осени" уже в третий раз. Она признается, что всегда с благодарностью принимает приглашение от президента фестиваля Сергея Новожилова. В начале сентября звезде исполнилось 67 лет. Но время, кажется, над ней не властно. "И как ей удается год от года выглядеть все моложе, все хорошеть?!" – шептались коллеги и журналисты. Секрет прост – любовь к жизни, к профессии и каждому прожитому дню.

Актер Борис Щербаков и президент фестиваля Сергей Новожилов. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Наталья Гвоздикова давно дружит с Сергеем Баталовым.Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Помимо Елены Прокловой, гостями фестиваля этого года стали Наталья Гвоздикова, Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските, Борис Щербаков, Сергей Баталов, Евгений Сидихин и многие другие знаменитости.

Руководитель пресс-службы фестиваля Ольга Шмырова рассказала о дружбе с актером и режиссером Валерием Приемыховым. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Марина Яковлева и Наталья Бондарчук. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

20 сентября "Амурская осень" раздаст "журавлей" – 14 призов за фильмы короткого и полного метра, антрепризные спектакли. А приза "За вклад в кинематограф имени Марины Ладыниной" в этом году удостоилась заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

Наталья Бондарчук с мужем Игорем Днестрянским. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Актриса Татьяна Яковенко. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Всегда эффектная Марина Яковлева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Автор: 14 сентября 2020, 09:10

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