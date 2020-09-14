67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

Актриса Елена Проклова на "Амурской осени" уже в третий раз. Она признается, что всегда с благодарностью принимает приглашение от президента фестиваля Сергея Новожилова. В начале сентября звезде исполнилось 67 лет. Но время, кажется, над ней не властно. "И как ей удается год от года выглядеть все моложе, все хорошеть?!" – шептались коллеги и журналисты. Секрет прост – любовь к жизни, к профессии и каждому прожитому дню.
Помимо Елены Прокловой, гостями фестиваля этого года стали Наталья Гвоздикова, Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските, Борис Щербаков, Сергей Баталов, Евгений Сидихин и многие другие знаменитости.
20 сентября "Амурская осень" раздаст "журавлей" – 14 призов за фильмы короткого и полного метра, антрепризные спектакли. А приза "За вклад в кинематограф имени Марины Ладыниной" в этом году удостоилась заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.
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