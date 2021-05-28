"Папа не принял": предполагаемый сын Абдулова раскрыл Малахову подробности романа матери с актером

47-летний житель Северной столицы считает себя сыном актера Александра Абдулова.



У звезды фильмов "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и сериала "Дело о "Мертвых душах" появился внебрачный сын. Сергей Шиподько из Санкт-Петербурга считает себя отпрыском Александра Абдулова.

Предполагаемому наследнику звезды советского кино 47 лет. Сергей Шиподько воспитывался в неполной семье – его растила только мама Нина Шиподько. Сергей с детства знал, что его папа – известный человек.

"Мама объясняла: "Папа тебя не принял. Лучше никому ничего не говорить, над тобой будут смеяться, тебе не поверят", – рассказал он.

Нина Шиподько раскрыла имя человека, от которого родила сына, только перед кончиной. Тогда же пенсионерка рассказала, что познакомилась с Александром Абдуловым в 1972 году в кафе. В результате короткого романа она забеременела. Когда Сергей появился на свет, Шиподько повезла его к актеру. Нина с ребенком на руках выловила Александра за кулисами театра. В те годы Абдулов только начинал творческий путь и не был известным.

По словам Сергея Шиподько, от отцовства Александр Абдулов открестился. Актер не собирался обременять себя семьей.

В студии шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" Шиподько заявил, что не будет претендовать на наследство Абдулова. Предполагаемый сын признался шоумену Андрею Малахову, что всего лишь пытается обрести семью. Также Сергей Шиподько мечтает получить какую-нибудь безделушку на память об Александре Абдулове, который скончался в 2008 году.

Сергей Шиподько собирается пройти ДНК-тестирование, чтобы удостовериться в родстве со знаменитостью. Правда, провести генетическое исследование пока не представляется возможным – семья Абдулова не идет на контакт. Судя по всему, близкие звезды советского экрана в шоке от появления "родни".