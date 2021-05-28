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Шоу-бизнес
"Несомненный вред детям" Питт восстал против неадекватных выходок Джоли

"Несомненный вред детям" Питт восстал против неадекватных выходок Джоли

Брэд Питт резко ответил на неожиданную выходку Анджелины Джоли, потребовавшей отстранить судью.
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Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются уже очень давно. Ранее стало известно, что судья, наконец, согласился разделить в равной степени опеку над детьми между звездными родителями. Однако не успел Брэд Питт еще как следует обрадоваться данному решению, как его экс-супруга уже подала в суд заявление с требованием отстранить судью, ведущего их дело. Актриса заявила, что у одного из адвокатов Брэда Питта существует деловые связи с судьей и даже потребовала заморозить принятое решение.

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Однако уязвленный Питт не стал молчать и в ответ обвинил бывшую возлюбленную в том, что та вредит детям. Актер тоже направил в суд свое заявление, в котором выразил свое принципиальное несогласие с заморозкой решения судьи, а также заявил, что неадекватные выходки Джоли негативно сказываются на состоянии детей, которые продолжают в течение долгого времени оставаться в неопределенности – об этом сообщило издание "The Sun".

Напомним, что многодетная мать не хочет делить опеку с отцом своих детей, который жаждет заботиться о наследниках в равной мере. Джоли не согласилась с решение судьи, так как посчитала, что оно угрожает безопасности наследников. Актриса продолжает утверждать, что Брэд Питт склонен к насилию, но пока она так и не смогла доказать это в суде.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Imagespace / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 22:12 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

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