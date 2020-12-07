"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

Анджелина Джоли – не только успешная актриса, но и активный общественный деятель, который призывает людей обратить внимание на ту или иную проблему. Например, недавно звезда Голливуда заговорила о насилии и неравноправии.

В конце ноября Анджелина Джоли, являясь специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выступила на международной конференции Action with Women and Peace в Сеуле. Актриса дала понять, что ужасается статистике: более 200 миллионов женщин подверглись насилию в 2019 году.



Экс-супруга Брэда Питта убеждена, что сейчас жизнь женщины не стоит наравне с жизнью мужчины. Насилие над представительницами прекрасного пола тому подтверждение, считает она. Также, по мнению Джоли, власти верят в права женщин лишь до тех пор, пока это не противоречит бизнесу и корыстным политическим интересам.

Кроме того, Анджелина обратила внимание на женщин, находящихся в тюрьме. По словам звезды Голливуда, многие из этих заключенных подвергаются нападениям или вовсе убиты за отстаивание своих прав. Актриса требует, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Джоли ценит любых женщин. Она не может спокойно смотреть на их непрекращающиеся страдания. Говоря о проблеме, актриса отметила, что во всем мире повторяются одни и те же закономерности.

В интервью Harper’s Bazaar Джоли отметила: "Это невыносимо! <...> Мы нигде достаточно серьезно не относимся к домашнему или гендерному насилию. Мы часто упускаем из виду травмы, которые получают и дети, ставшие свидетелями или испытавшие насилие в своих собственных домах".

По мнению Анджелины Джоли, тема насилия касается всех людей. Однако народ зачастую предпочитает не замечать эту проблему, даже если она находится перед глазами, поскольку легче ничего не предпринимать, сделала вывод звезда фильма "Малефисента".