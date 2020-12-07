Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
7 декабря
Лента новостей
19:48
"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия
19:48
"Две полоски": жена Костюшкина не может родить дочь из-за коронавируса
19:39
В Москве начали строить самое больше в Европе колесо обозрения
19:35
После слухов о скорой свадьбе Бузова показала страсть с молодым избранником
19:26
"Меняет облик человека": раскрыта истинная цель шоу "Дом-2"
19:12
Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии
18:53
"Антитела передаю половым путем": народ возмутило скабрезное высказывание Леонтьева
18:43
"Она мальчиков достала": вешающуюся на Шаляпина 80-летнюю Светличную закидали яйцами
18:11
30-летнюю Тодоренко сравнили с подростком из-за кардинальной смены имиджа
18:09
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России
18:05
Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа
17:58
Банкеты и проститутки: известная юмористка раскрыла подноготную КВН
17:54
"Пропуск в трусики": Деревянко заставил Слепакова умолять
17:42
"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид
17:37
"Готовится к операции": спектакли с участием известной актрисы отменены из-за страшной травмы
17:26
Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза
17:22
Политолог объяснил, зачем Лукашенко пугает Россию вторжением НАТО
17:07
Прогнозы врачей не сбылись: беременная звезда сериала "СашаТаня" прикована к постели
17:02
Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова
17:01
Мясников раскритиковал предложение Онищенко сократить новогодние праздники: Звучит неумно
16:58
В Стамбуле освободили российских журналистов
16:53
"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке
16:34
Надевшая мертвую птицу на голову звезда "Друзей" разразилась матерщиной
16:24
В Сочи спасатели достали из моря 16-летнюю девочку
16:23
"Выглядит ужасающе": сын Оксаны Самойловой и Джигана покрылся волосами
15:47
"Шампанского больше не наливать": зажигательные танцы 6-летнего сына Лазарева взорвали Сеть
15:40
"Пришла ко мне во сне": умершая от рака Жанна Фриске благословила известную певицу
15:38
"Внешний вид ужасает": народ в шоке от обезображенной фигуры Ани Лорак
15:29
Волкова сделала неожиданное признание о разводе: Я превратилась в какую-то тварь
15:21
Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом
15:03
"Два разных человека": Сябитову обвинили в двуличии
14:49
Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
14:45
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
14:39
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
14:34
Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
14:25
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом
14:24
В Люберцах вооруженные бандиты избили и ограбили предпринимателя
14:20
Сын Елизаветы II влип в грязный скандал
14:20
"Навсегда изменил жизнь": в Сети появилось фото Барановской с юным красавчиком
14:19
Находятся в руках третьих лиц: Волкова не может получить скудное наследство Лимонова
14:09
Стрелявшего в ребенка из травматического оружия полицейского уволили из органов
14:03
В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии
13:49
В Астрахани 13 детей увезли в больницу из-за отравления хлором
13:43
Вскрылась роковая роль Алибасова в связи Пугачевой с новым любовником
13:38
Дерзкие мошенники обчистили знаменитого певца
13:36
Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию
13:35
Новогодние каникулы в России предложили урезать до трех дней
13:29
Появились сведения о похоронах отравившегося Алибасова: В гробу со стеклянной крышкой
13:26
Потратившаяся на аренду виллы на Мальдивах Муцениеце перешла на подножный корм
13:07
Жители ингушского села отравились угарным газом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта
"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти
В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов
Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли. Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto via/www.globallookpress.com Анджелина Джоли. Фото:Kento Nara/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Анджелина Джоли. Фото:AdMedia/www.globallookpress.com Анджелина Джоли. Фото:Jaguar/AdMedia/www.globallookpress.com Анджелина Джоли. Фото:Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com

"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

Анджелина Джоли. Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto via/www.globallookpress.com
Анджелина Джоли – не только успешная актриса, но и активный общественный деятель, который призывает людей обратить внимание на ту или иную проблему. Например, недавно звезда Голливуда заговорила о насилии и неравноправии.
прочитано 253 раза

В конце ноября Анджелина Джоли, являясь специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выступила на международной конференции Action with Women and Peace в Сеуле. Актриса дала понять, что ужасается статистике: более 200 миллионов женщин подверглись насилию в 2019 году.

Анджелина Джоли. Фото:AdMedia/www.globallookpress.com

Экс-супруга Брэда Питта убеждена, что сейчас жизнь женщины не стоит наравне с жизнью мужчины. Насилие над представительницами прекрасного пола тому подтверждение, считает она. Также, по мнению Джоли, власти верят в права женщин лишь до тех пор, пока это не противоречит бизнесу и корыстным политическим интересам.

Анджелина Джоли. Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto via/www.globallookpress.com

Кроме того, Анджелина обратила внимание на женщин, находящихся в тюрьме. По словам звезды Голливуда, многие из этих заключенных подвергаются нападениям или вовсе убиты за отстаивание своих прав. Актриса требует, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Анджелина Джоли. Фото:Kento Nara/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Джоли ценит любых женщин. Она не может спокойно смотреть на их непрекращающиеся страдания. Говоря о проблеме, актриса отметила, что во всем мире повторяются одни и те же закономерности.

Анджелина Джоли. Фото:Jaguar/AdMedia/www.globallookpress.com

В интервью Harper’s Bazaar Джоли отметила: "Это невыносимо! <...> Мы нигде достаточно серьезно не относимся к домашнему или гендерному насилию. Мы часто упускаем из виду травмы, которые получают и дети, ставшие свидетелями или испытавшие насилие в своих собственных домах".

Анджелина Джоли. Фото:Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com

По мнению Анджелины Джоли, тема насилия касается всех людей. Однако народ зачастую предпочитает не замечать эту проблему, даже если она находится перед глазами, поскольку легче ничего не предпринимать, сделала вывод звезда фильма "Малефисента".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 7 декабря 2020, 19:48 Источник: Harper’s Bazaar ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию
Стало известно о планах Трампа "устроить грандиозный финал" в день инаугурации Байдена
Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж

Шоу-бизнес

Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом

Проишествия

Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом

Актриса заставила поклонников ломать голову
Шоу-бизнес

Истратила свой ресурс: Соседов врезал молодящейся Пугачевой

Талант не вернуть

Шоу-бизнес

"Антитела передаю половым путем": народ возмутило скабрезное высказывание Леонтьева

Артист не боится "короны"
Шоу-бизнес

Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова

За состоянием артиста следят врачи

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+