"Раздавлен горем": Брэд Питт до последнего надеялся на вменяемость Анджелины Джоли

Судебные споры между бывшими возлюбленными продолжаются уже около пяти лет. Экс-супруги не могут найти взаимопонимания по вопросам опеки над детьми. Теперь Джоли готовится доказать в суде, что Питт склонен к домашнему насилию.

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