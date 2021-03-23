"Раздавлен горем": Брэд Питт до последнего надеялся на вменяемость Анджелины Джоли

После того, как в прессу просочилась информация о том, что
Джоли готовит доказательства для суда, Питт оказался буквально раздавлен горем.
Об этом сообщил источник в New
York Post. Ранее актер все же надеялся, что его экс-супруга выберет
другой путь решения проблемы, ведь он во многом признал свои давние ошибки и даже
перестал пить.
У пары подрастает шестеро детей, которые стали главными участниками спора родителей. Звезды не могут договориться на счет опеки над наследниками. Питт предпочитает осуществлять опеку в равной степени с бывшей женой. Сама же Джоли была согласна на такой исход только при условии, что сможет увезти детей из Лос-Анджелеса. Но, очевидно, Питта такое решение не устраивает.
Недавно старший звездный наследник, которому уже исполнилось 19 лет, дал показания против отца. Что именно сказал юноша, осталось неизвестным. Предположительно, он мог подтвердить обвинения в домашнем насилии, так как именно Мэддокс, по заявлению матери, почувствовал на себе насильственные действия отца. Сообщалось, что Питт ударил мальчика, будучи пьяным. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.
Сам Брэд Питт считает, что бывшая жена специально пытается разлучить его с детьми, а информация о ходе процесса сливается в прессу намеренно – с целью повлиять на решение суда.
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