"Открыта для новых отношений": одинокая Джоли готова к новой любви

Артистка пожаловалась, что слишком долго находилась без мужчины. Знаменитость отметила, что ей пора задуматься об устройстве личной жизни.
Анджелина Джоли призналась, что открыта для новых отношений. Свои шансы на успех она оценивает поровну – 50/50. При этом актриса подчеркнула, что теперь будет крайне избирательна в поиске новой любви. Звезду можно понять, ведь ее развод с коллегой очень затянулся и получился очень скандальным.
Напомним, после расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли осталась с шестью детьми. Выяснилось, что наследники во всем помогают звездной матери, заботясь о ней.
Отметим, бывшие супруги до сих пор не могут окончательно прийти к согласию в вопросе об опеке над детьми. Ранее Анджелина Джоли даже привлекла к судебным разбирательствам старшего сына, которому пришлось давать показания против знаменитого отца.
Как писали "Дни.ру", из-за затянувшегося развода артистка вынуждена была отказаться от режиссерской карьеры и снова стать актрисой. Кроме того, многие фанаты актрис заметили, что за годы скандального развода Анджелина Джоли стала выглядеть хуже – слишком похудела и осунулась.
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