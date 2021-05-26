Взбешенная Джоли возмутилась несправедливым судом

Анджелина Джоли потребовала отстранить судью, занимающегося делом об опеке над их с Брэдом Питтом детьми.

Самая яркая пара Голливуда уже несколько лет пытается решить вопрос об опеке над детьми – у знаменитостей шестеро общих наследников. Накануне это затянувшееся дело получило новый поворот, но так и не продвинулось в нужном направлении. Взбешенная Анджелина Джоли потребовала сменить судью, так как посчитала, что ей было отказано в справедливом разбирательстве.

Делом об опеке над звездными наследниками занимался Джон Удеркирк – тот самый судья, который когда-то регистрировал брак знаменитостей. Экс-супруги сначала сами попросили его вести это деликатное дело. Однако затем Джоли изменила свое решение. Она заявила, что один из юристов ее экс-избранника и данный судья имеют деловые связи, поэтому Удеркирк не может заниматься делом Питта. Теперь актрисе не понравилось, что судья отказался принять во внимание показания малолетних наследников пары, и она подала повторное требование об его отстранении – об этом сообщил портал "Spletnik". В первый раз возмущенная актриса уже получила отказ.

Вероятно, многодетная мать просто испугалась, что решение будет принято не в ее пользу. Сейчас дети находятся с ней, и лишь изредка видятся со своим знаменитым отцом. Питт хочет разделить опеку над детьми поровну, однако Джоли такой вариант не устраивает.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что из-за продолжительных судебных тяжб Анджелина Джоли была вынуждена отказаться от режиссерской карьеры и вернуться к актерскому ремеслу.