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Шоу-бизнес
"У меня очень большой список "нет": Анджелина Джоли об интимных отношениях

"У меня очень большой список "нет": Анджелина Джоли об интимных отношениях

Анджелина Джоли поведала, почему после развода с Брэдом Питтом не нашла нового возлюбленного.
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Сердце актрисы свободно уже шесть лет. Звезда Голливуда поделилась последними новостями о своих детях и рассказала о личной жизни.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Анджелина Джоли по сей день судится за опеку над пятерыми несовершеннолетними наследниками с экс-супругом. Она отметила, что ей очень повезло с детьми. Артистка считает свою семью командой.

Что касается отношений с мужчинами, то Анджелина Джоли не торопится заводить новые отношения. С иронией знаменитость призналась, что у нее очень большой список "нет". Так что в выборе будущего мужа она подходит весьма требовательно и ответственно.

Звезду можно понять, ведь развод с Брэдом Питтом оказался очень болезненным и скандальным. Актриса не раз давала понять, что измучена постоянными судами. Недавно Анджелина Джоли даже привлекла к этому делу старшего сына, которому пришлось давать показания против звездного отца.

Многие поклонники заметили, что за эти годы Анджелина Джоли сильно похудела и осунулась. Как писали "Дни.ру", из-за затянувшегося развода артистка вынуждена была отказаться от режиссерской карьеры и снова стать актрисой.

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Фото: Camilla Morandi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 06:01 Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник
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"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

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