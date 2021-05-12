"У меня очень большой список "нет": Анджелина Джоли об интимных отношениях

Сердце актрисы свободно уже шесть лет. Звезда Голливуда поделилась последними новостями о своих детях и рассказала о личной жизни.
Анджелина Джоли по сей день судится за опеку над пятерыми несовершеннолетними наследниками с экс-супругом. Она отметила, что ей очень повезло с детьми. Артистка считает свою семью командой.
Что касается отношений с мужчинами, то Анджелина Джоли не торопится заводить новые отношения. С иронией знаменитость призналась, что у нее очень большой список "нет". Так что в выборе будущего мужа она подходит весьма требовательно и ответственно.
Звезду можно понять, ведь развод с Брэдом Питтом оказался очень болезненным и скандальным. Актриса не раз давала понять, что измучена постоянными судами. Недавно Анджелина Джоли даже привлекла к этому делу старшего сына, которому пришлось давать показания против звездного отца.
Многие поклонники заметили, что за эти годы Анджелина Джоли сильно похудела и осунулась. Как писали "Дни.ру", из-за затянувшегося развода артистка вынуждена была отказаться от режиссерской карьеры и снова стать актрисой.
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