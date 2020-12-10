Питт оказался на грани жизни и смерти из-за Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт начали проявлять друг к другу интерес на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". После того, как картина вышла в прокат, звезды Голливуда сблизились. Благодаря их совместной поездке в Африку поклонникам стало ясно: актеров связывает нечто большее, чем просто дружба.
Брэд согласился съездить с Анджелиной в Эфиопию. Туда актриса отправилась, чтобы усыновить ребенка. По возвращении у Питта появились гриппоподобные симптомы.
В тот же момент министерство здравоохранения Эфиопии сообщило о 40 погибших от менингококкового менингита. Болезнь проявлялась еще у 433 местных жителей. Было очевидно, что актер подхватил инфекцию именно там.
Но болезнь Брэда, по словам его представителя, не была связана со вспышкой в Эфиопии. Актеру поставили диагноз "вирусный менингит". Эта болезнь также может привести к смерти, несмотря на ее меньшую опасность. Питта поместили в медицинский центр Седарс-Синай.
В больнице актер провел несколько дней. За это время у него была лихорадка, головная боль, рвота и недомогание. К счастью, специалисты смогли помочь звезде фильма "Одиннадцать друзей Оушена".
Вскоре роман Брэда Питта и Анджелины Джоли стал расцветать. Актер не стал брать во внимание тот факт, что он подхватил инфекцию в стране, в которой он оказался из-за возлюбленной.
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