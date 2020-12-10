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Брэд Питт. Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Брэд Питт. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com Брэд Питт. Фото: AFLO/www.globallookpress.com
Брэд Питт. Фото: Mayer/face to face/www.globallookpress.com Брэд Питт. Фото: Xinhua/Xinhua/www.globallookpress.com Брэд Питт. Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com

Питт оказался на грани жизни и смерти из-за Джоли

Брэд Питт. Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сразу после расставания с Дженнифер Энистон Брэд Питт заразился смертельным вирусом. На тот момент его роман с Анджелиной Джоли только зарождался.
прочитано 607 раз

Анджелина Джоли и Брэд Питт начали проявлять друг к другу интерес на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". После того, как картина вышла в прокат, звезды Голливуда сблизились. Благодаря их совместной поездке в Африку поклонникам стало ясно: актеров связывает нечто большее, чем просто дружба.

Брэд Питт. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com

Брэд согласился съездить с Анджелиной в Эфиопию. Туда актриса отправилась, чтобы усыновить ребенка. По возвращении у Питта появились гриппоподобные симптомы.

Брэд Питт. Фото: AFLO/www.globallookpress.com

В тот же момент министерство здравоохранения Эфиопии сообщило о 40 погибших от менингококкового менингита. Болезнь проявлялась еще у 433 местных жителей. Было очевидно, что актер подхватил инфекцию именно там.

Брэд Питт. Фото: Mayer/face to face/www.globallookpress.com

Но болезнь Брэда, по словам его представителя, не была связана со вспышкой в Эфиопии. Актеру поставили диагноз "вирусный менингит". Эта болезнь также может привести к смерти, несмотря на ее меньшую опасность. Питта поместили в медицинский центр Седарс-Синай.

Брэд Питт. Фото: Xinhua/Xinhua/www.globallookpress.com

В больнице актер провел несколько дней. За это время у него была лихорадка, головная боль, рвота и недомогание. К счастью, специалисты смогли помочь звезде фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

Брэд Питт. Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com

Вскоре роман Брэда Питта и Анджелины Джоли стал расцветать. Актер не стал брать во внимание тот факт, что он подхватил инфекцию в стране, в которой он оказался из-за возлюбленной.

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Автор: 10 декабря 2020, 21:08 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

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