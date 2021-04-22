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Анджелине Джоли пришлось вернуться к актерской карьере

Анджелине Джоли пришлось вернуться к актерской карьере

Из-за затянувшегося развода Анджелина Джоли вынуждена была отказаться от режиссерской карьеры и снова стать актрисой.
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Уже несколько лет главной проблемой голливудской звезды является бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, осложненный неразрешимыми вопросами опеки над многочисленными наследниками. Эта проблема оказала большое влияние не только на личную, но и на профессиональную жизнь знаменитости. К 45 годам Анджелина Джоли успела зарекомендовать себя не только как блистательная актриса, но и как талантливый режиссер, однако в последние годы ей пришлось отказаться от режиссуры и всех глобальных проектов.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Звезда строила большие планы в режиссерской карьере, однако эта профессия требует много времени и сил. Анджелина Джоли призналась, что изменения, произошедшие в ее семье, заставили ее браться за более краткосрочную работу. Сейчас актриса пытается больше времени уделять наследникам, чаще бывать дома, поэтому она полностью вернулась актерской профессии. Сейчас многодетная мать снимается сразу в нескольких картинах, и уже в этом году состоится премьера фильма с Джоли в главной роли – об этом сообщил портал Woman.ru.

Напомним, что у Джоли и Питта шестеро общих детей, трое из которых приемные. Экс-супруги долгое время не могут договориться об опеке над наследниками. Джоли не хочет делить ее поровну и намерена во что бы то ни стало доказать случаи домашнего насилия со стороны бывшего мужа. Недавно Анджелина Джоли даже привлекла к этому делу старшего сына, которому пришлось давать показания против звездного отца.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Matteo Nardone / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 04:09 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

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