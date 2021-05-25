"Уехала в гостиницу": Пугачева закрутила интрижку на стороне

Экс-домработница рассказала о любовном треугольнике, в который попала Алла Пугачева.

Бывшая помощница знаменитой артистки Людмила Дороднова вспомнила о том, как начинался роман певицы и юмориста. Именно она первой увидела Галкина на пороге дома звезды. Молодой юморист стал приходить в гости к Алле Пугачевой, когда та была еще замужем за Филиппом Киркоровым.

Дороднова рассказала, что Галкин всегда приходил к певице с красивыми цветами и весело шутил, но для Примадонны гораздо важнее было то, что он вообще приходил. Артисту очень быстро удалось покорить сердце певицы. Алла сказала Филиппу, что уходит от него, и сняла номер в столичной гостинце "Балчуг". На публике супруги продолжать поддерживать хорошие отношения, но на самом деле Пугачева уже встречалась с молодым поклонником – об этом ее домработница рассказала телеканалу "НТВ".

Людмила подчеркнула, что отношения Примадонны зависели только от нее самой, раз артистке понравился Галкин, то никто уже ничего поделать не мог. Помощница состояла в близких отношениях с работодательницей, но ничего посоветовать ей не могла.

Ранее Дороднова также поделилась воспоминаниями о втором браке своей бывшей хозяйки, ставшим роковой ошибкой. Во второй раз артистка вышла замуж за кинорежиссера Александра Стефановича, который, по мнению домработницы, использовал жену, а Алла Пугачева ничего не подозревала и бескорыстно содержала мужчину.