Спасло чудо: Пугачева с трудом избежала встречи с кровавым маньяком

Алла Пугачева могла стать жертвой маньяка по кличке Бешеный, но ей удалось избежать роковой встречи.

Обратной стороной славы великой артистки всегда являлись слишком назойливые поклонники. Как выяснилось, не все из них были адекватными людьми, поэтому звезде приходилось не раз подвергаться реальной опасности. Например, еще в 1980-ом году настоящую охоту на Аллу Пугачеву объявил известный тогда маньяк Анатолий Нагиев, прозванный Бешеным.

Мужчина, на счету которого уже было убийство нескольких женщин, следующей своей жертвой выбрал знаменитую певицу. Маньяк планировал изнасиловать, а затем задушить артистку и даже наведался к ней в квартиру в центре Москвы, чтобы привести свой жестокий план в исполнение. К счастью, Алла Борисовна в то время была в отъезде, поэтому осталась цела и невредима.

Вскоре опасного преступника поймали и приговорили к смертной казни через расстрел, однако мужчине удалось бежать и он, якобы, планировал все же довести начатое до конца, но вновь был пойман и впоследствии расстрелян. Об этом жутком эпизоде из жизни Примадонны телеканалу "НТВ" рассказал литератор Федор Раззаков.

Были у Аллы Борисовны и другие неадекватные фанаты. Один из таких поклонников поселился на чердаке ее дома, чтобы быть поближе к любимой артистке, и залезал в квартиру через дымоход. Мужчина не имел преступных намерений, но забирал еду и пользовался некоторыми вещами певицы – об этом вспомнила бывшая домработница звезды Людмила Дороднова.

Ранее Дороднова также рассказывала, как сама Алла Пугачева спустилась в метро, чем очень удивила поклонников.