Пресняков в свой юбилей отказался от общества именитых родственников

В день рождения Никита Пресняков предпочел молодежную тусовку компании знаменитой мамы и бабушки.

Несколько дней назад старшему внуку Примадонны исполнилось 30 лет. По этому случаю именинник устроил шумную вечеринку, однако ни Алла Пугачева, ни Кристина Орбакайте приглашены не были. Публика уже заподозрила, что между родственниками произошел какой-то конфликт, однако мать именинника объяснила, что Никита Пресняков заранее предупредил о том, что хочет отметить эту дату в компании друзей.

Сын Владимира Преснякова устроил молодежную тематическую тусовку на даче в Истре. Праздник проходил в стиле аниме. По словам Орбакайте, семейный праздник состоится позже. Между днями рождениями матери и сына всего несколько дней, поэтому они и раньше иногда совмещали эти два события. Возможно, так будет и теперь. Самой Орбакайте 25 мая исполняется 50 лет, то есть звездная семья в этом году может отмечать сразу двойной юбилей.

В интервью "Собеседнику" дочь Пугачевой призналась, что подарок сыну все-таки сделала, хоть и не была на его тусовке. Певица считает, что самый нужный подарок в таком возрасте, – это деньги. Звезда подарила сыну внушительную сумму, которой он сможет распорядиться, как ему вздумается.

Также в день рождения сына Орбакайте очень трогательно поздравила его в соцсетях. Исполнительница показала, как выглядел Никита Пресняков в разные годы жизни, и пожелала ему счастья и веры в свои силы.