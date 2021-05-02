Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием

38-летний шоумен в конце марта вновь стал папой. Возлюбленная Екатерина Тулупова родила Дмитрию Шепелеву сына, которого назвали Тихоном.
С появлением еще одного ребенка в семье произошли значительные перемены. Как признавался Дмитрий, старших детей, Платона и Ладу, пришлось подкупить. Взятка в виде подарков помогла ребятам смириться с неудобствами, которые возникли из-за младенца.
В личном микроблоге Дмитрий Шепелев показал, как Платон гуляет с коляской. Шоумен сообщил, что его восьмилетний наследник тоже хочет иметь детей. Судя по всему, рассуждения чада удивили телеведущего.
Отметим, в последнее время Платон все чаще шокирует отца взрослыми разговорами. На прошлой неделе Дмитрий Шепелев услышал от мальчика вот такие слова: "Ого! Пап! Смотри какие сиськи!". Телеведущий был обескуражен.
Напомним, сына Платона Дмитрию Шепелеву подарила певица Жанна Фриске. Позднее стало известно, что у вокалистки опухоль мозга. С онкологией артистка боролась два года. 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла. Знаменитости было всего 40 лет.
В 2016-м телеведущий познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой. Сын Дмитрия, Платон, ходил в один детский сад с дочкой Екатерины, Ладой.
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