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Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием

Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием

Телеведущий показал, как его старший наследник гуляет с коляской. Сын Платон не перестает удивлять Дмитрия Шепелева.
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38-летний шоумен в конце марта вновь стал папой. Возлюбленная Екатерина Тулупова родила Дмитрию Шепелеву сына, которого назвали Тихоном.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

С появлением еще одного ребенка в семье произошли значительные перемены. Как признавался Дмитрий, старших детей, Платона и Ладу, пришлось подкупить. Взятка в виде подарков помогла ребятам смириться с неудобствами, которые возникли из-за младенца.

В личном микроблоге Дмитрий Шепелев показал, как Платон гуляет с коляской. Шоумен сообщил, что его восьмилетний наследник тоже хочет иметь детей. Судя по всему, рассуждения чада удивили телеведущего.

Отметим, в последнее время Платон все чаще шокирует отца взрослыми разговорами. На прошлой неделе Дмитрий Шепелев услышал от мальчика вот такие слова: "Ого! Пап! Смотри какие сиськи!". Телеведущий был обескуражен.

Фото: instagram.com/stories/dmitryshepelev

Напомним, сына Платона Дмитрию Шепелеву подарила певица Жанна Фриске. Позднее стало известно, что у вокалистки опухоль мозга. С онкологией артистка боролась два года. 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла. Знаменитости было всего 40 лет.

В 2016-м телеведущий познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой. Сын Дмитрия, Платон, ходил в один детский сад с дочкой Екатерины, Ладой.

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Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 20:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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