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Жанна Владимировна Фриске

актриса, певица
Жанна Владимировна Фриске
  • Дата рождения: 8 июля 1975
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рак
  • Дети: сын Платон

Жанна Фриске пришла в группу "Блестящие" в 1996 году. На первых порах в качестве художественного руководителя занималась постановкой танцев и созданием сценических образов. С ней коллектив записал четыре диска. В 2003 году Фриске решила начать сольную карьеру, в 2005-м вышел дебютный и единственный ее альбом под названием "Жанна".

В 2003 году Фриске дошла до финала в "Последнем герое - 4". В 2005-м вновь отметилась в этом реалити-шоу. Участвовала в телепроектах "Сердце Африки", "Империя", "Цирк со звездами" и "Цирк". В 2008 году блистала в "Ледниковом периоде - 2".

В 2004 году вышел первый фильм с Фриске. В экранизации романа Сергея Лукьяненко "Ночной дозор" она сыграла ведьму Алису Донникову. Большинство эпизодов с участием артистки вырезали, в частности продолжительную любовную сцену. В "Дневном дозоре" персонажу Жанны была отведена значимая роль, а ведьма Алиса в ее исполнении украсила афиши.

В марте 2010-го в прокат вышла картина "О чем говорят мужчины", где певица сыграла саму себя. В детективе "Кто я?", премьера которого состоялась в ноябре того же года, Фриске досталась главная женская роль.

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На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал

На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал
Трагическая дата в истории российского шоу-бизнеса: 15 июня исполнилось ровно десять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. По традиции, ее родные приехали на Николо-Архангельское кладбище в Москве, чтобы почтить память Жанны. Однако скорбный день был омрачен конфликтом с представителями прессы прямо у места захоронения артистки. В воскресенье, 15 июня, сестра Жанны Наталья Фриске и их отец Владимир Копылов прибыли на могилу.

Оставшейся в одиночестве сестре Жанны Фриске поставили неутешительный диагноз: Это тяжелая борьба

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Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону

Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону
Наталья Фриске поделилась эмоциональным видеороликом. Спустя почти десятилетие после ухода из жизни певицы Жанны Фриске, ее сестра Наталья заехала в московскую квартиру артистки и поделилась впечатлениями в своем блоге.

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