Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Жанна Фриске пришла в группу "Блестящие" в 1996 году. На первых порах в качестве художественного руководителя занималась постановкой танцев и созданием сценических образов. С ней коллектив записал четыре диска. В 2003 году Фриске решила начать сольную карьеру, в 2005-м вышел дебютный и единственный ее альбом под названием "Жанна".

В 2003 году Фриске дошла до финала в "Последнем герое - 4". В 2005-м вновь отметилась в этом реалити-шоу. Участвовала в телепроектах "Сердце Африки", "Империя", "Цирк со звездами" и "Цирк". В 2008 году блистала в "Ледниковом периоде - 2".

В 2004 году вышел первый фильм с Фриске. В экранизации романа Сергея Лукьяненко "Ночной дозор" она сыграла ведьму Алису Донникову. Большинство эпизодов с участием артистки вырезали, в частности продолжительную любовную сцену. В "Дневном дозоре" персонажу Жанны была отведена значимая роль, а ведьма Алиса в ее исполнении украсила афиши.

В марте 2010-го в прокат вышла картина "О чем говорят мужчины", где певица сыграла саму себя. В детективе "Кто я?", премьера которого состоялась в ноябре того же года, Фриске досталась главная женская роль.