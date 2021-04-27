Весь в мать: сын Шепелева показал свои способности

Дмитрий Шепелев продемонстрировал талант наследника. Платон взял от своей родительницы, певицы Жанны Фриске, музыкальный талант.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущий высказался о будущей профессии сына. В сторис шоумен выложил видео, в котором восьмилетний Платон играет на фортепьяно.

Наследник покойной звезды прекрасно исполняет как классические, так и современные произведения. Судя по всему, сын унаследовал талант знаменитой матери.

Дмитрий Шепелев признался, что очень любит наблюдать за тем, как музицирует его чадо. Он добавил, что если Платон будет музыкантом, то телеведущий будет сопровождать его на концерты.

Отметим, способности у наследника звездной пары проявились еще пару лет назад. Мальчик ходит на занятия по фортепьяно. Одной из его любимых групп является Nirvana.

Напомним, не так Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Еще одного сына ему родила невеста Екатерина Тулупова. У нее уже есть дочь Лада от предыдущих отношений. Шоумен не раз рассказывал, что очень счастлив со своей возлюбленной. Поклонники Жанны Фриске же ревностно восприняли эту информацию. Многие считают, что телеведущий предал память покойной избранницы.