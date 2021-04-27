"Идите лечитесь": уставший от жалоб родных Шепелев показал неприличный жест

Недавно телеведущий снова стал папой. Он рассказал о трудностях большой семьи.

Все началось с того, что на просторах Интернета Дмитрий Шепелев обнаружил тайну долгих отношений. Оказалось, что весь секрет заключается в молчании по утрам, что особенно впечатлило его. "Про меня", – посмеялся ведущий.

Шоумен выложил фото с неприличным жестом и рассказал, что после появления на свет малыша, его утро стало начинаться в шесть утра. Каждый день стал похож на день сурка: ему нужно проснуться, разбудить Ладу, приготовить завтрак, разбудить сына, а затем отправить всех на учебу. Ему не доставляет сильного дискомфорта такая рутина, но утро дается ему непросто.

Все дело в том, что вся суета воспринимается им нормально исключительно в том случае, если утром "никто не начинает взрывать мозг". Однако когда детям начинает не нравиться завтрак, школы или еще что-то – с утра это приводит Дмитрия Шепелева в бешенство. Реакция может последовать мгновенно, а может копиться до вечера, но затем вылиться на всех. Все "домашние" ведущего знают о его особенности, но иногда все же приходится просить прощения.

Поклонники неоднозначно отреагировали на искренний порыв телеведущего. Многие подчеркнули, что от несдержанности нужно избавляться. "Не понимаю! Мне 60! Утром, обязательное "доброе утро!". Во время завтрака – узнать планы детей, мужа", "Ой, устали то Вы невероятно, конечно", "Устали – лечитесь!", "Перед детьми и женой не стыдно?", "Не понимаю Вас, дети есть дети. Нужно общаться", – возмутились они.

