Есть ли польза? Молодая жена Петросяна высказалась о "Модном приговоре"

Молодая жена 75-летнего комика часто подвергается критике. В Сети пишут, что Татьяна выбирает старомодные наряды, которые добавляют ей возраста, скрывают достоинства фигуры. На нападки злопыхателей жена Евгения Петросяна не обращает внимания. Брухунова уверена, что вкус у нее отменный.
В личном микроблоге Татьяна опубликовала фото, на котором демонстрирует образ в стиле 70-х. Брухунова облачена в укороченную курточку и синие джинсы-трубы. В подписи к публикации молодая женщина процитировала модельера Альбера Эльбаза. Израильский дизайнер одежды считал, что стиль – единственное, чего нельзя купить. Супруга Евгения Петросяна абсолютно согласна с кутюрье.
Общаясь с подписчиками в комментариях, Татьяна отметила, что консультации стилиста приносят пользу только на регулярной основе: когда специалист каждый раз составляет план покупок и разбирает гардероб системно. Разовые походы к модным экспертам — это впустую потраченное время.
Между тем Татьяна Брухунова не считает, что программа "Модный приговор" Первого канала не приносит пользу своим героям. "Эта передача невероятный "волшебный пендель" всем участницам и возможность увидеть себя настоящую! Она дает ориентир в какую сторону двигаться, чтобы впредь всегда быть на стильной волне", – рассудила жена юмориста.
Напомним, об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна слало известно в 2018 году. Юморист развелся с женой Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Молодая избранница год назад подарила Петросяну сына Вагана.
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