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"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко

Избранница Евгения Петросяна кардинально преобразилась. Татьяна Брухунова вызывает восторг изо дня в день.
прочитано 5365 раз

Елена Степаненко заметно похорошела после развода с Евгением Петросяном, который оставил спутницу жизни ради молодой ассистентки Татьяны Брухуновой. В последствии юмористка завела инстаграм-канал, где публиковала кадры со своим участием, получая массу теплых комментариев о своей внешности. "Какая молодец!" — писали восхищенные артисткой фанаты. Однако новые посты в личном блоге звезды перестали появляться летом прошлого года. Теперь любители Евгения Петросяна переключились на Татьяну Брухунову — избранница комика взрывает Сеть модными образами.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Гнев россиян, которых шокировал развод Петросян и Степаненко, сменился на милость. Молодая жена юмориста очаровала народ привлекательным внешним видом в "Инстаграм". 32-летняя Татьяна Брухунова стала женственной и эффектной: то демонстрирует образ в яркой беретке и желтых сапогах, то позирует в ультрамодной шляпе с роскошным нюдовым макияжем.


Пользователи Сети берут на заметку стильные элементы гардероба Татьяны и осыпают женщину комплиментами. "Очень клевая!", "До чего хорошенькая!", "Пару взмахов кистью и вуаля — серый чулок, о котором все говорят, превращается в сногсшибательную диву!" — написали комментаторы молодой жене Евгения Петросяна.

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Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 11:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость703622
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Ежова, ты СЕРАЯ журнализдка, позор! вон из профессии
Гость707994
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Ежова, есть выражение "синий чулок", а не серый! ЧМО ты от сраной "журналистики"!
ГОСТЬ.
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Гость697721
Татьяна самая обыкновеная приятной внешности женщина.Хватит на нее гадости лить.Степаненко провела жизнь с Петросяном в только в любви к себе и деньгам.Сейчас превратила себя в мумию.Смотреть смешно.Ну ,получилось так в жизни.В таких случаях виноваты двое.Она осталась при огромных деньгах.Пусть успокоится.Сколько певцов и актеров женились на молодых.Вон ,Шафутинский,Краско.да можно без конца перечислять.Татьяне счастья ей и ее сыночку.
Да нет, не самая обыкновенная. И далеко не приятной внешности. Таких циничных аферисток , как Брухунова, Цымбалюк и им подобных, не так уж много. И сыночка Вы не к месту упомянули. Купленный ребёнок никогда не будет сыночком. Он даже няням больше сынок, чем ей. Но, фотографироваться она с ним любит. Да и наследства в два раза больше достанется, когда папик уйдёт на покой.
Гость697721
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Татьяна самая обыкновеная приятной внешности женщина.Хватит на нее гадости лить.Степаненко провела жизнь с Петросяном в только в любви к себе и деньгам.Сейчас превратила себя в мумию.Смотреть смешно.Ну ,получилось так в жизни.В таких случаях виноваты двое.Она осталась при огромных деньгах.Пусть успокоится.Сколько певцов и актеров женились на молодых.Вон ,Шафутинский,Краско.да можно без конца перечислять.Татьяне счастья ей и ее сыночку.
Армен
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Брухунова похожа на сельскую учительницу начальных классов .
ГОСТЬ.
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Просто читать смешно! Прямо... КРАСОТА К ЛЮДЯМ ВЕРНУЛАСЬ!!!Сняла очки и надела шляпу? Даже, несмотря на свой возраст, она Степаненко и в пометки не годится. Конечно, модельер её немного преобразили, но колхоз из неё не вывезут никогда.
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