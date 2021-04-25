"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко

Избранница Евгения Петросяна кардинально преобразилась. Татьяна Брухунова вызывает восторг изо дня в день.

Елена Степаненко заметно похорошела после развода с Евгением Петросяном, который оставил спутницу жизни ради молодой ассистентки Татьяны Брухуновой. В последствии юмористка завела инстаграм-канал, где публиковала кадры со своим участием, получая массу теплых комментариев о своей внешности. "Какая молодец!" — писали восхищенные артисткой фанаты. Однако новые посты в личном блоге звезды перестали появляться летом прошлого года. Теперь любители Евгения Петросяна переключились на Татьяну Брухунову — избранница комика взрывает Сеть модными образами.

Гнев россиян, которых шокировал развод Петросян и Степаненко, сменился на милость. Молодая жена юмориста очаровала народ привлекательным внешним видом в "Инстаграм". 32-летняя Татьяна Брухунова стала женственной и эффектной: то демонстрирует образ в яркой беретке и желтых сапогах, то позирует в ультрамодной шляпе с роскошным нюдовым макияжем.

Пользователи Сети берут на заметку стильные элементы гардероба Татьяны и осыпают женщину комплиментами. "Очень клевая!", "До чего хорошенькая!", "Пару взмахов кистью и вуаля — серый чулок, о котором все говорят, превращается в сногсшибательную диву!" — написали комментаторы молодой жене Евгения Петросяна.

