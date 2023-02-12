Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова родилась в 1989 году в Туле. Воспитывалась в небогатой семье мамой и бабушкой.



В 2008-м поступила в МГИК. Ей были интересны выступления российских юмористов, поэтому она стала делать репортажи с их концертов. После окончания вуза девушка получила специальность арт-директора.

Во время прохождения практики в Театре эстрадных миниатюр Евгения Петросяна ей удалось отличиться так, что руководитель предложил работу после стажировки. Сначала Татьяна Брухунова занималась сайтом жены артиста Елены Степаненко. Девушка показала себя как энергичная и ответственная сотрудница, вскоре ее повысили до творческого руководителя.

Брухунова занимается организацией концертной деятельности театра, взаимодействием с телевидением и договоренностями с концертными площадками всего русскоговорящего мира. Сейчас под ее контролем находятся все процессы, происходящие в театре.

Бабушка и отец скончались, а единственный родственник, который остался у девушки, – мать. Она не переехала из Тулы, а продолжила работать в региональном кардиоцентре в должности бухгалтера.

Личная жизнь

После развода Петросяна и Степаненко оказалось, что юморист продолжительное время был в отношениях со своей ассистенткой Брухуновой. За два дня до 2019 года в шоу "Эксклюзив" Татьяна заявила, что еще в 2013-м общение переросло из дружеского в близкое.

В 2015 году юморист заболел гриппом. В течение недели Брухунова ухаживала за артистом до полного выздоровления. Татьяна неоднократно подчеркивала, что не считает себя причиной развода юмориста, ведь уже семь лет назад Петросян не жил со Степаненко.

Брак между отечественным юмористом и арт-директором был оформлен в конце 2019 года. Весной 2020-го у супругов родился ребенок. Пара решила воспользоваться услугами суррогатного материнства – приблизительная стоимость их составила около пяти миллионов рублей.