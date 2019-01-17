Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с Евгением Петросяном. Она рядом с ним во всех рабочих поездках, за кулисами, пока юморист выступает, да и отдыхают они вместе. В СМИ муссируются грязные слухи, будто именно из-за нее Елена Степаненко подала на развод с легендарным артистом. Сама Татьяна предпочитает говорить, что юморист занимает большое место в ее жизни. Судя по фото, сотрудничество с Петросяном положительно сказалось на финансовом благосостоянии уроженки Тулы, так эффектно отличающейся от всех представительниц отечественного шоу-бизнеса.