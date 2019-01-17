Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Четверг 17 января
Лента новостей
13:34
Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы
13:33
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
13:33
"Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери
13:32
Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
13:26
Ягуар набросился на дрессировщика в омском цирке
13:21
"Единая Россия" проверит качество молочных продуктов
12:56
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
12:52
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
12:38
"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
12:35
Собчак грязно выругалась и сделала признание о Порошенко
12:33
Ушел из жизни продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий
12:16
Названо самое слабое место рака
12:08
"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
12:00
Украинцы переживают за здоровье Путина
11:56
Новая молодая жена сняла Шнурова полуголым
11:46
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
11:35
Страшная эпидемия с Украины пожирает россиян
11:32
Маразм на фоне алкоголя: несчастной Волочковой поставили диагноз
11:13
Вернувшаяся в Россию Асмус стала копией Пугачевой
10:59
В России из кранов полился "ликер" (видео)
10:55
Логинова затравили за откровенное хамство
10:51
На востоке Москвы эвакуировали школу
10:28
69-летний ведущий "Русского лото" рассказал о романе со студенткой
10:08
Известная модель бросила семью из-за угроз "гореть в аду за секс"
10:08
Разукрашенную Меган Маркл обсмеяли за кривое платье
09:50
Жизнь принца Гарри и Меган Маркл находится под угрозой
09:21
Появились данные о свадьбе Ани Лорак и Филиппа Киркорова
09:13
Скандалистку из российских ток-шоу арестовали по приказу Порошенко
08:58
"Погибнут тысячи": проигравший Порошенко решился на бойню
08:32
Оскандалившаяся из-за измены Собчак сбежала на Украину
08:31
"Я подозревал": Топалов высказался о сенсационной связи Тодоренко и Лазарева
08:05
Рождество в Обители святой Елисаветы отметили с размахом
07:56
Колдун Бесов бьется в истерике после разоблачения "Битвы экстрасенсов"
07:09
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
23:25
Хитрый Порошенко собрал бомбу для выборов президента Украины
22:10
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
22:04
Опозорившая Шукшину дочь получила миллионы от телевизионщиков
21:58
Как взбучка от Путина расшевелила ленивых чиновников
21:53
В Башкирии эвакуировали детский сад
21:53
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
21:53
В Удмуртии мужчину арестовали за кражу лошадей из колхозов
21:34
Под Волгоградом мужчина утонул в собственном бассейне
21:27
В Иркутске вакцинация довела двух школьниц до реанимации
21:20
В Удмуртии после столкновения с грузовиком погиб водитель
21:15
Шикарная 35-летняя Ходченкова в купальнике довела россиян до исступления
21:09
Во Владивостоке мужчина вызвал машину скорой помощи и разбил ей стекло
21:01
В Среднеуральске на 2-летнего ребенка напала злая собака
20:43
Униженный скандальной певицей Соколовский разразился правдой об изменах
20:16
Во время сортировки мусора на тюменском заводе нашли труп
20:05
Занятая ребенком Боярская не заметила новую беременность
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ
Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл
Петросян увез молодую помощницу из России
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 17, 2019
просмотры: 123

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

567

29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с Евгением Петросяном. Она рядом с ним во всех рабочих поездках, за кулисами, пока юморист выступает, да и отдыхают они вместе. В СМИ муссируются грязные слухи, будто именно из-за нее Елена Степаненко подала на развод с легендарным артистом. Сама Татьяна предпочитает говорить, что юморист занимает большое место в ее жизни. Судя по фото, сотрудничество с Петросяном положительно сказалось на финансовом благосостоянии уроженки Тулы, так эффектно отличающейся от всех представительниц отечественного шоу-бизнеса.

поделиться

комментарии

567
567

Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей

Как в Белоруссии разводят мелких животных для роскошных шуб

567

Страшные кадры с места взрыва в Шахтах

Спасатели опасаются обрушения здания

567

Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной

Девушка одержала победу в международном конкурсе

567

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух

Элизабет Херли не перестает будоражить умы поклонников

567

У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

В Москве простились с легендарным актером

567
567

Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости

Ветераны телепроекта следят за собой

567

Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Многие знаменитости узаконили свои отношения не сразу

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

69-летний ведущий "Русского лото" рассказал о романе со студенткой

Он познакомился с ней во время вступительных экзаменов
Здоровье

Страшная эпидемия с Украины пожирает россиян

Об этом сообщил Роспотребнадзор

Политика

Война на пороге: США готовы нанести удар по России
Жуткие подробности покушения на Путина
В Москве подняли на смех завравшегося Порошенко
Путина готовились убить в Сербии

Шоу-бизнес

Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
Новая молодая жена сняла Шнурова полуголым

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Я подозревал": Топалов высказался о сенсационной связи Тодоренко и Лазарева

Певец прокомментировал "всплывшие" данные
Шоу-бизнес

Разукрашенную Меган Маркл обсмеяли за кривое платье

У герцогини случился новый модный провал
Шоу-бизнес

Колдун Бесов бьется в истерике после разоблачения "Битвы экстрасенсов"

Ясновидящий в ярости
Шоу-бизнес

Вернувшаяся в Россию Асмус стала копией Пугачевой

Изменившаяся актриса произвела фурор

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки
У сбежавшей из России Медведевой обнаружилась зависимость
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
Убийца Тена раскрыл детали преступления

Регионы

Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru