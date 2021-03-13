"Так выглядит счастье!": Брухунова показала лицо сына от Петросяна

Семья юмориста Евгения Петросяна отмечает 13 марта двойной праздник. Так совпало, что у молодой супруги комика Татьяны Брухуновой и маленького Вагана день рождения. Это обстоятельство избранница юмориста считает подарком судьбы. В честь торжества 32-летняя возлюбленная Евгения Петросяна опубликовала в инстаграм-канале снимок с ребенком. Лицо мальчика попало в кадр и заставило россиян испытать восторг.
Пользователи Сети порадовались за Татьяну Брухунову и ее маленького наследника. Они оставили для женщины комментарии с добрыми словами и сердечными пожеланиями. "Какое чудо! Самый лучший подарок от сынулечки!", "Так выглядит счастье! От души поздравляю!", "Улыбчивый какой", "Пусть у вашего сына будет великолепная жизнь! А у Вас глаза всегда светятся от счастья!", "Какие классные! С днем рождения вас обоих!", "Какой чудо-ребенок. Копия мама. Радость папе", — написали поклонники именинницы.
Напомним, молодая жена комика прокомментировала отношение к бывшей сопернице Елене Степаненко. Женщина решила сохранить лицо, обсуждая разрушение семьи знаменитых юмористов. По словам Татьяны Брухуновой, она не испытывает негатива к экс-супруге Евгения Петросяна, так как не видит в этом для себя преимуществ.
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