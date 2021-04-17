"Невежды": молодая жена Петросяна огрызнулась после жуткой травли

Супруга юмориста предпочитает дизайнерские необычный вещи. Ее образы постоянно обсуждаются в Сети. Причем мнения у публики противоположные. Одни считают Татьяну Брухунову иконой стиля, другие же обвиняют в полном отсутствии вкуса.
В свое инстаграм-аккаунте девушка порассуждала о собственном стиле. Жена Евгения Петросяна призналась, что часто сталкивается с травлей в свой адрес. Она отметила, что некоторые "невежды" величают ее выбор в одежде "бабушкиным гардеробом".
Татьяна Брухунова уверена, что это не от большого ума, а из-за того, что такие люди не могут найти свой стиль. Она дала понять, что не собирается следовать советам диванных критиков, а будет полагаться лишь на свои предпочтения.
Избранница артиста сопроводила публикацию фото в ярком спортивном костюме. Татьяна Брухунова заявила, что образ соответствует тренду на 70-90-е годы.
Фолловеры поддержали девушку, похвалив ее за уверенность в себе. "У вас отличный вкус", "Танечка не слушайте злопыхателей. На каждый роток не накинешь платок", "Вы очень круто выглядите", – высказались подписчики.
Напомним, Татьяна Брухунова растит сына Вагана от Евгения Петросяна. Малыш появился на свет прошлой весной.
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