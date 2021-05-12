Джиган лишился важного из-за попадания в больницу

Рэпер Джиган не давал знать о себе неделю, из-за чего поклонники забили тревогу.

Музыкант пропустил важные семейные события – дни рождения супруги – Оксаны Самойловой, а также одной из дочек. Такое поведение для артиста нехарактерно, ведь в последнее время у звездной пары прекрасные отношения.

Рэпер Джиган не появлялся и в соцсетях. Оказалось, что певец заболел коронавирусной инфекцией и угодил в клинику. Он лечился в столичной больнице №40 с 21 по 27 апреля. Сейчас музыкант уже выписан из медучреждения.

После выздоровления исполнитель слетал с семьей отдохнуть на Мальдивы. К слову, жена рэпера Джигана справила свой день рождения с детьми скромно, пообещав отметить торжество в полном семейном составе позже.

Напомним, в прошлом году Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом, но позже пара пришла к перемирию и сохранила брак. Однако выяснилось, что проблем в семье все же хватает.

Ранее модель призналась, что ее раздражают в муже многие привычки. В частности, это его манера разбрасывать свои вещи. Кроме того, музыкант нередко берет у возлюбленной дорогой крем для лица и мажет его на лысину, что приводит Самойлову в бешенство.